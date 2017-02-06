Филипп Киркоров подарил 62-летней Любови Успенской прозрачное платье (фото)

Сегодня, 04:19

У нее в гардеробе много различных платьев с прозрачного шифона и гипюра

Певица выглядит отлично. Фото: instagram.com/uspenskayalubov
Певица выглядит отлично. Фото: instagram.com/uspenskayalubov

Певица Любовь Успенская давно дружит со своим коллегой Филиппом Киркоровым и часто поют дуэтом.

О своем очередном совместном выступлении на сцене сообщила певица в Instagram.

"С дорогим @fkirkorov снова вместе, и платье, в котором я снимаюсь подарок от Филиппа", – подписала совместное фото Успенская.

Примечательно, что платье, в котором выступала 62-летняя Любовь было полупрозрачное с серебристым шитьем под цвет пиджака самого Киркорова.

С дорогим @fkirkorov снова вместе, и платье, в котором я снимаюсь подарок от Филиппа

Фото опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov)

Впрочем, стоит отметить, что наряд полностью соответствует вкусу певицы. У нее в гардеробе много различных платьев с прозрачного шифона и гипюра. Кроме того, за ее сексуальные образы поклонники засыпают Успенскую комплиментами и хвалебными комментариями.

Ранее Любовь Успенская в прозрачном платье восхитила отличной фигурой
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Источник:

"Сегодня"

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