Филипп Киркоров подарил 62-летней Любови Успенской прозрачное платье (фото)
У нее в гардеробе много различных платьев с прозрачного шифона и гипюра
Певица Любовь Успенская давно дружит со своим коллегой Филиппом Киркоровым и часто поют дуэтом.
О своем очередном совместном выступлении на сцене сообщила певица в Instagram.
"С дорогим @fkirkorov снова вместе, и платье, в котором я снимаюсь подарок от Филиппа", – подписала совместное фото Успенская.
Примечательно, что платье, в котором выступала 62-летняя Любовь было полупрозрачное с серебристым шитьем под цвет пиджака самого Киркорова.
Впрочем, стоит отметить, что наряд полностью соответствует вкусу певицы. У нее в гардеробе много различных платьев с прозрачного шифона и гипюра. Кроме того, за ее сексуальные образы поклонники засыпают Успенскую комплиментами и хвалебными комментариями.
Ранее Любовь Успенская в прозрачном платье восхитила отличной фигурой.
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