Фильм "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон не оправдал ожиданий создателей

Решение пригласить на роль японки Скарлетт Йоханссон может стоить студии Paramount очень дорого: по прогнозам экспертов, убытки киностудии от съемок "Призрака в доспехах" составят минимум 60 миллионов долларов, а при особенно неудачном раскладе – и свыше 100 миллионов.

"Призрак в доспехах", голливудская экранизация одноименной манги/аниме, стартовал в прокате неудачно и, по прогнозам, вряд ли сумеет преодолеть планку даже в 200 миллионов долларов (на текущий момент суммарные кассовые сборы фильма составляют всего 124 миллиона). При этом производственный бюджет "Призрака в доспехах" оценивается в 110 миллионов, суммарно же, с учетом рекламной кампании, Paramount потратила на фильм порядка 250 миллионов.

В прокате "Призрак в доспехах" уже очевидно провалился, и критики делу не помогли: рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет всего 46%. Топ-менеджеры Paramount уже успели признать, что основная причина провала – неудачный кастинг, а именно тот факт, что героиню, изначально японку, сыграла Йоханссон.