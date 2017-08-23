Финал седьмого сезона "Игры престолов" будет идти 80 минут
В новом эпизоде зрителей ждет уникальное событие – встреча представителей сразу трех домов
В преддверии прощания с 7 сезоном "Игры престолов" канал HBO поделился новыми деталями о финальном, 7 эпизоде, который выйдет в эфир в это воскресенье, 27 августа. Серия получила название "Дракон и волк" (The Dragon and the Wolf) и будет идти почти 80 минут – по продолжительности эпизод будет почти таким же, как полнометражные голливудские фильмы эпохи видеокассет.
Учитывая продолжительность в 79 минут и 43 секунды, новый эпизод установит очередной рекорд и станет самой длинной серией за все 7 лет существования "Игры престолов". Вторым по продолжительности, кстати, является предыдущий эпизод, "За стеной", показанный в прошлое воскресенье.
В новом эпизоде зрителей ждет уникальное событие – встреча представителей сразу трех домов, Ланнистеров, Таргариенов и Старков, в Драконьем логове для противостояния Королю Ночи и его армии.
Напомним, новый костюм героини сериала "Игры престолов" Дейенерис Таргариен газета Independent назвала лучшим зимним нарядом Вестероса.
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