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Forbes объявил неудачников в индустрии музыки 2016 http://www.segodnya.ua/img/article/7847/7_main.1483101132.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/7_tn.1483101132.jpg Звезды Уэст был вынужден отменить все концерты до конца 2016 года

Forbes объявил неудачников в индустрии музыки 2016

Сегодня, 16:00

Уэст был вынужден отменить все концерты до конца 2016 года

Канье Уэст. Фото: AFP
Канье Уэст. Фото: AFP

Издание Forbes под конец 2016 года составило необычный рейтинг, назвав главных "неудачников" музыкальной индустрии текущего года. Возглавили список "лузеров" Канье Уэст, группа One Direction и концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

One Direction в рейтинге "неудачников" музыкальной индустрии Forbes оказались из-за ухода Зейна Малика и последующего бессрочного творческого отпуска, в который участники группы отправились в начале 2016 года. Спустя несколько месяцев по-прежнему неизвестно, воссоединятся ли OD вообще.

Канье Уэст в 2016 году неоднократно становился героем скандальных ситуаций, но в рейтинг "неудачников" Forbes попал из-за того, что в связи с нервным срывом был вынужден отменить все концерты до конца 2016 года. Это решение вылилось для рэппера во внушительные убытки – эксперты Forbes полагают, что из-за отмены концертов Канье потерял порядка 10 миллионов долларов.

Концерт в честь грядущей инаугурации Дональда Трампа, который должен состояться в январе 2017 года, попал в рейтинг Forbes из-за того, что его организаторы вот уже несколько недель не могут привлечь на мероприятие ни одного звездного исполнителя. От предложения выступить на президентской инаугурации публично отказались Селин Дион, Андреа Бочелли и другие звезды.
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Источник:

popcornnews.ru

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