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Газета Mirror назвала самые шокирующие появления звезд на красной дорожке в 2016 году (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/31_main.1482399982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/31_tn.1482399982.jpg Звезды На четвертом месте – модели Белла Хадид и Крисси Тейген

Газета Mirror назвала самые шокирующие появления звезд на красной дорожке в 2016 году (фото)

Сегодня, 12:00

На четвертом месте – модели Белла Хадид и Крисси Тейген

Белла Хадид. Фото: AFP
Белла Хадид. Фото: AFP

Британская газета Mirror назвала самые шокирующие появления звезд на красной дорожке в 2016 году.

Первое место досталось Мадонне и ее костюму от Givenchy. На балу Met Gala 57-летняя Мадонна появилась перед фотографами в черном боди с вырезами на груди и ягодицах. Поверх певица надела длинную накидку из прозрачного кружева. Завершила образ звезда кожаными ботфортами на высокой шпильке.

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Фото: AFP

Вторую строчку издание отдало Ким Кардашьян. На показе бренда Balmain в рамках Недели моды в Париже Кардашьян появилась в комбинезоне с дырками на груди.

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Фото: REX

Третью строчку занимает шведская певица, которая посетила церемонию вручения премий ARIA в Австралии, в прозрачном платье от Emelie Janrell.

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Фото: Instagram

На четвертом месте – модели Белла Хадид и Крисси Тейген. Младшей сестре супермодели Джиджи Хадид – 19-летней Белле удалось затмить всех звезд на показе в Каннах. Модель примерила невероятно откровенный наряд. Хадид выбрала атласное платье от Alexandre Vauthier с глубоким декольте и высоким разрезом чуть ли не до талии.

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Фото: AFP

Жена Джона Ледженда попала в пикантную ситуацию из-за откровенного наряда на премии American Music Awards. На красной дорожке Крисси Тейген пришлось внимательно следить за своим нарядом с высокими разрезами от Yousef Akbar.

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Фото: AFP

Пятое место – актриса Сьюзан Сарандон.  На вручении премий Гильдии киноактеров США актриса не могла остаться не замеченной. 69-летняя кинозвезда приковала к себе особое внимание, появившись на красной дорожке в смелом наряде. Для выхода в свет актриса выбрала стильный белый костюм от MaxMara. Сьюзан решила не скрывать декольте и подобрала под пиджак черный кружевной бюстгальтер.

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Фото: AFP
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Источник:

"Сегодня"

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