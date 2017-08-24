Главные хиты этого лета: Макс Барских побил рекорд Шнура, а Тина Кароль клонировала себя в клипе

Как рождались клипы: на съемках Лобода разбила уникальное авто, Полякова приручила хрустального коня, Монатик станцевал на движущемся поезде, а Лорак таскали по бетонному полу.

Back2leto: текст задом наперед

В начале лета дуэт "Время и Стекло" порадовал поклонников новым нестандартным клипом на композицию Back2Leto. У видео на этот летний хит уже 14,2 млн. просмотров. Снял его режиссер Илларион Ефремов. В новом клипе "ВиС" использованы элементы токийского стиля, мультипликация, графика и пародия на гламур. Как мы узнали, съемки видео продолжались три дня и происходили в нескольких локациях: на протяжении шести часов команда работала в бассейне, после чего переместилась на уличную парковку, а завершилась съемка в одном из столичных павильонов. По словам режиссера, перед съемками он две недели репетировал с ребятами некоторые сцены. А Позитиву пришлось учить свой текст в песне задом наперед — чтобы в видео создавался эффект перемотки. "Я долго репетировал, записывал самого себя на камеру телефона и проматывал запись в обратном порядке. Съемка оказалась для меня и физически сложной! В клипе я выполняю трюк, после которого у меня остались настоящие гематомы на ногах", — говорит Позитив. Что касается солистки группы Нади Дорофеевой, то отдельные кадры с ее текстом, наоборот, снимали в замедленном режиме, чтобы в итоге добиться неординарного эффекта. "При уличной температуре +7—8 градусов мы изображали летнее веселье, при этом одеты мы были тоже по-летнему", — говорит Дорофеева, которую после каждой сцены закутывали в три одеяла. А завершилась съемка символическим празднованием дня рождения Нади: ей исполнилось 27 лет.

"Тает лед": устроил прорыв

Главный хит этого года принадлежит украинской группе "Грибы" — песню "Тает лед" и клип на нее не слышал/не видел только ленивый. Режиссером видео стал Влад Фишез, работавший с музыкантами и раньше. Сами артисты, известные своей скрытностью, предпочитают не давать интервью по поводу своего видео. Тем временем их хит в YouTube уже посмотрело почти 120 млн. пользователей, а в сети то и дело появляются пародии на видео, которое снимали в Киеве в районе Троещины, на одной из автобусных остановок.

Для справки: группа была создана в 2016 году музыкантом и продюсером Юрием Бардашом (он же в свое время основал группу Quest Pistols). В состав "Грибов" вошел он сам, рэперы Илья Капустин (4atty aka Tilla) и Симптом НЖН. Треки коллектива в одно мгновение стали популярными не только в Украине, но и в России. Но настоящим взрывом в шоу-бизнесе стала песня "Тает лед" (припев: "Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем и сегодня мы только вдвоем"). Версии этого хита записывали известные артисты и выкладывали на свои странички в соцсетях. Отличительной чертой группы является отказ от любых контактов с прессой: "Грибы" не дают интервью, не участвуют в фотосессиях и стремятся к анонимности. В клипах участники "Грибов" скрывают свои лица под капюшонами, панамами и балаклавами.

"Ты еще любишь": без травм

Клип на песню "Ты еще любишь" был выпущен 16 июня, и всего за два месяца его просмотрели 4,5 млн пользователей YouTube. Музыку и текст песни создал экс-участник "Голоса страны" Андрей Осадчук (он же написал Лободе хит "Пора домой"). Это уже пятая видеоработа Ани Лорак, созданная в сотрудничестве с командой клипмейкера Алана Бадоева, и 46-я по счету в ее карьере. В сюжете клипа — танцевальная история, в которой певица выполняет сложные па наравне с артистами шоу-балета Freedom. Для достижения таких результатов певица месяц посещала уроки хореографии. По словам самой Каролины, съемки этого клипа можно смело назвать самыми экстремальными за всю ее карьеру, ведь большую часть их певица провела на холодном бетонном полу. "Конечно, в этом клипе меня не поджигали и не заставляли ходить полуобнаженной по улице. Но тоже было очень сложно", — говорит Ани. Павильон, в котором проходили съемки, не отапливался, так что ей пришлось рисковать здоровьем. Поэтому между дублями супруг Ани Мурат приносил жене чай и закутывал в теплый плед: "Когда Алан рассказал мне идею клипа, я сразу поняла — такого я еще не делала. С ним не бывает просто, но мне, как творческому человеку, всегда интересны эксперименты. В этом клипе я прошла настоящую школу каскадеров: меня бросали на пол, тащили по нему...Нужно было разучить сложную постановку, состоящую из множества элементов, и все — на грани риска получить травму". На экране певица появляется в достаточно ярких образах — с ярко-красными губами, в красных ботфортах и черном лаковом плаще.

"Моя любовь": побил рекорд шнура

Свой новый клип на песню "Моя любовь" Макс Барских презентовал меньше месяца назад (27 июля), а он уже побил рекорд. За 48 часов видео набрало свыше 5 миллионов просмотров, что является абсолютным рекордом на территории СНГ и всей Восточной Европы последних лет. Ранее первенство принадлежало "Экспонату" от группы "Ленинград". Сегодня цифра просмотров составляет 8,6 млн. Снял клип продюсер Макса, режиссер Алан Бадоев, а вот оператором был киношник Никита Кузьменко, который в этом году получил "Золоту Дзигу" (украинский "Оскар") за фильм "Живая ватра". По сюжету певец и танцоры одеты в розовые костюмы: они гуляют по городу, танцуют, а потом купаются в бассейне с розовой водой.

"Я не перестану": создали 3d-скан

Последний на данный момент клип Тины Кароль был выпущен в мае. На сегодняшний день его посмотрело около одного миллиона пользователей YouTube, но песня оказалась куда популярнее клипа: на многих украинских радиостанциях она до сих пор в топе рейтингов. Музыку и слова написал Сергей Поздняков, а режиссерами клипа стали сама Тина Кароль и студия Gloria FX, которая ранее работала с певицей над ее клипом "Твої гріхи". Напомним, компания Gloria FX два года подряд побеждала на премии MTV Music Awards в номинации "Лучшие визуальные эффекты" за работу над клипами Coldplay и Джастина Бибера. Естественно, не обошлось без спецэффектов и в новом клипе Кароль. "Мы использовали 3D-скан лица Тины и смогли интегрировать ее лицо в лица танцовщиц, тем самым добившись эффекта клонирования", — говорят создатели. Хореографом-постановщиком концертного номера в клипе и предстоящего всеукраинского тура певицы стал Василий Козарь.

УВЛИУВТ: танцы на поезде

Чтобы снять клип на песню со сложным названием "УВЛИУВТ", команде Монатика понадобилось 3 дня и 12 локаций (кстати, съемки совпали с днем рождения самого артиста). Все происходящее на экране как бы расшифровывает название трека, а именно "Упали в любовь и ударились в танцы". Здесь есть и любовная линия, и сложные танцевальные постановки. Одна из них — танцы на поезде, который двигался со скоростью 60 км/час. На ежедневные репетиции танцев было выделено две недели, а большинство танцоров впервые в своей практике танцевали на движущемся поезде. Вложенные в создания клипа усилия были не зря потрачены — на сегодняшний день в YouTube клип посмотрело более 4,7 миллионов пользователей.

"Атятя": тверк в лаборатории

Режиссером видео на танцевальный трек этого лета "Атятя" стал постоянный клипмейкер "Потапа и Насти" Леонид Колосовский. На данный момент у клипа в YouTube — 5,6 млн. просмотров. По сюжету зрители попадают в подпольную лабораторию, где танцуют соблазнительные "тети" в модном нынче стиле тверка, а руководят производством запрещенной продукции — участники проекта MOZGI, исполнители этой песни. Вместо наркотиков использовали молочные сухие смеси для малышей: ими и обсыпали Потапу лицо, дабы создать на экране образ настоящего наркобарона.

Съемки клипа проходили в одном из киевских павильонов: специально для изображения лабораторных условий была построена люминесцентная комната, а фильтрацию для клипа заказывали из Америки. Не обошлось и без непредвиденных моментов: при съемке одной их сцен камеру засыпали игровым порошком, после чего она вышла из строя, а весь процесс приостановила сработавшая пожарная сигнализация.

"Случайная": разбили авто

Премьера клипа на хит певицы Светланы Лободы состоялась 14 июня. Сегодня его посмотрело более 20 миллионов зрителей на YouTube. На съемки клипа команда Лободы потратила всего лишь одни сутки, а проходили они в подмосковном поселке. Идея для клипа была взята из жизни: накануне певица и ее продюсер Нателла Крапивина объявили, что за ними вели слежку журналисты одного из украинских каналов. Те же, в свою очередь, заявили, что на них напал охранник Лободы и отобрал всю технику. Именно этот скандал с журналистами певица и использовала в клипе: по сюжету видео телохранитель Лободы защищает ее от навязчивого папарацци, который пытается поймать звезду возле ее же дома. Между охранником и папарацци завязывается драка, охранник разбивает камеру и убивает журналиста. Режиссером кровавого клипа выступила сама Нателла Крапивина.

В одной из сцен клипа, где главный герой клипа увозит певицу от папарацци на шикарном Rolls-Royce ручной сборки, водитель не справился с управлением и въехал в железные ворота. Лобода, которая в это время находилась в салоне авто, отделалась ушибами, а команде певицы едва не пришлось заплатить кругленькую сумму за ремонт шикарной машины. К счастью, владельцы транспорта, как сообщает пресс-служба певицы, оказались поклонниками Светланы и простили ей и ее коллегам этот неприятный инцидент. И теперь команда певицы теперь шутит: залог успешного клипа — это не разбитая перед съемками тарелка, а разбитое элитное авто.

Также в клипе Лободы снялся ведущий Евровидения-2017 Владимир Остапчук: он играет ведущего новостей канала "3+3".

"Номер один": с хрустальным конем

Летний хит "Номер один" в исполнении Оли Поляковой звучит из каждого утюга, а вот в интернете у него "всего" 1,5 млн просмотров. Сняла видео режиссер Елена Винярская, а одну из ролей в нем сыграла известный психолог Наталья Холоденко. Сама же Полякова в присущей для себя ироничной манере комментирует новую видеоработу следующим образом: "С Поляковой поведешься — блондинкой станешь", и добавляет: "В нашей шестиминутной истории я вылечиваю от невроза идеальных мужчин". Артистка в клипе предстает в восьми смелых ипостасях: от восточной искусительницы до отчаянной домохозяйки.

Съемки проходили в Киеве и заняли 24 часа. Один из главных атрибутов видео — знаменитый хрустальный диско-конь в натуральную величину, который артистка ранее использовала в своих концертных номерах. А еще в клипе была задействована живая курица.