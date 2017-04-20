Глюкоза и Лобода посоревновались в сексуальности нарядов на модной премии

Сегодня, 09:01

Глюкоза выбрала платье в пол с пикантным декольте от украинского бренда

Светлана Лобода. Фото: Instagram
Светлана Лобода. Фото: Instagram

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото в компании своей коллеги – Светланы Лободы.

Артистки встретились на модной премии журнала "HELLO!". На вечеринке, организованной главным редактором глянца – Светланой Бондарчук, Наталья и Светлана появились в эффектных и сексуальных нарядах.

Глюкоза выбрала платье в пол с пикантным декольте от украинского бренда LUVI (дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова).

Лобода блистала в наряде в бельевом стиле от Yana Raskovalova, который дополнила лодочками цвета металлик и клатчем.

"Рядом с нами люди всегда непросто так! Вроде бы мы не так давно дружим, но многое пережили вместе! Спасибо, малышка за дружбу", – подписала снимок со Светланой Наталья.

1_2272

Фото: Instagram 

2_1079

Фото: Instagram 

3_428

Фото: Instagram 
фото, премии, Бондарчук, платье, Лобода, дизайнеры, глюкоза, певица, коллеги, instagram, декольте

Вы сейчас просматриваете новость "Глюкоза и Лобода посоревновались в сексуальности нарядов на модной премии". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Facebook

На осмотре у врача: Лобода сняла интимный ролик на песню Меладзе

Вчера, 16:30

По сюжету молодая женщина приходит на прием к гинекологу и не может справиться с волнением

Звезды

Оля Полякова. Фото: Instagram

Оля Полякова и Глюкоза носят одинаковые мини со смелым декольте за 500 долларов

Вчера, 10:01

Свой яркий образ Оля дополнила массивными серьгами и босоножками цвета металлик

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Модный тренд: Ани Лорак, Светлана Лобода и Дженнифер Лопес носят блестящие комбинезоны

18 Апреля, 10:01

Известные красотки выбирают для концертов  эффектные наряды

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Глюкоза надела дерзкий наряд без бюстгальтера

18 Апреля, 09:01

Звезда позирует на пляже в ультракоротком белом платье

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования