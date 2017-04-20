Глюкоза и Лобода посоревновались в сексуальности нарядов на модной премии

Глюкоза выбрала платье в пол с пикантным декольте от украинского бренда

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото в компании своей коллеги – Светланы Лободы.

Артистки встретились на модной премии журнала "HELLO!". На вечеринке, организованной главным редактором глянца – Светланой Бондарчук, Наталья и Светлана появились в эффектных и сексуальных нарядах.

Глюкоза выбрала платье в пол с пикантным декольте от украинского бренда LUVI (дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова).

Лобода блистала в наряде в бельевом стиле от Yana Raskovalova, который дополнила лодочками цвета металлик и клатчем.

"Рядом с нами люди всегда непросто так! Вроде бы мы не так давно дружим, но многое пережили вместе! Спасибо, малышка за дружбу", – подписала снимок со Светланой Наталья.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram