Глюкоза изумила формами в купальнике во время морской прогулки (фото)

Наталья продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру на отдыхе

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото. Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме.

Во время морской прогулки Наталья продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Артистка выбрала для принятия солнечных ванн модный слитный купальник.

Свой пляжный образ она дополнила косынкой и солнцезащитными очками. "Море вернулось говором чаек. Песней прибоя рассвет пробудив...лучшие строчки о море", – подписала кадр звезда.

"Какая красотка", "Шикарна", "Богиня, а не женщина", "Фигурка изумительная!", "Восхитительна", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram