Глюкоза изумила формами в купальнике во время морской прогулки (фото)
Наталья продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру на отдыхе
Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото. Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме.
Во время морской прогулки Наталья продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Артистка выбрала для принятия солнечных ванн модный слитный купальник.
Свой пляжный образ она дополнила косынкой и солнцезащитными очками. "Море вернулось говором чаек. Песней прибоя рассвет пробудив...лучшие строчки о море", – подписала кадр звезда.
"Какая красотка", "Шикарна", "Богиня, а не женщина", "Фигурка изумительная!", "Восхитительна", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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