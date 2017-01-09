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Глюкоза изумила формами в купальнике во время морской прогулки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/1_main.1483893544.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/1_tn.1483893544.jpg Звезды Наталья продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру на отдыхе

Глюкоза изумила формами в купальнике во время морской прогулки (фото)

Сегодня, 10:01

Наталья продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру на отдыхе

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото. Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме.

Во время морской прогулки Наталья  продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Артистка выбрала для принятия солнечных ванн модный слитный купальник.

Свой пляжный образ она дополнила косынкой и солнцезащитными очками. "Море вернулось говором чаек. Песней прибоя рассвет пробудив...лучшие строчки о море", – подписала кадр звезда.

"Какая красотка", "Шикарна", "Богиня, а не женщина", "Фигурка изумительная!", "Восхитительна", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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