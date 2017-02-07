Глюкоза смутила поклонников необычной процедурой (фото)

Сегодня, 15:00

Певица прошла специальную процедуру и при помощи особого препарата произвела обогащение своего организма кислородом

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

Певица Глюкоза удивила поклонников на странице в Instagram. Наталья прошла специальную процедуру и при помощи особого препарата произвела обогащение своего организма кислородом.

Певица опубликовала необычное селфи. "Земля, земля, я – воздух, а если быть точнее, кислород, ох, вот за чем будущее, ребята! Вот оно – восстановление и обогащение организма! И запуск всех регенерирующих процессов! После этой процедуры хочется лететь!", – подписала кадр звезда.

"Гробить себя всякой гадостью. У тебя вообще мозги есть", "Капец, выглядит так, как будто это реанимация", "Перенасыщать кислородом нельзя", – комментируют пользователи.

1_1909

Фото: Instagram 
глюкоза, певица, процедуры, instagram, восстановление, кислород, селфи

Вы сейчас просматриваете новость "Глюкоза смутила поклонников необычной процедурой (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Муж приревновал Глюкозу к Алексею Чадову

Вчера, 12:00

Певица рассказала о том, что с детства мечтала стать актрисой

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

"Не позорьте мужа": Глюкозу осудили за провокационное фото с Сергеем Шнуровым

31 Января, 09:01

Артистка в платье-кольчуге позирует в неоднозначной позе 

Звезды

Наталья Ионова. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

Глюкозу раскритиковали за неудачный наряд с пайетками

29 Января, 07:45

На прогулку по городу Ионова надела светлые брюки, кроссовки и объемную куртку

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Светлана Лобода в Лос-Анджелесе поздравила мужа Глюкозы с днем рождения

26 Января, 13:00

Певица вместе со своим продюсером повеселилась на празднике друзей

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Глюкоза пришла на день рождения подруги без нижнего белья

20 Января, 12:30

Подписчики раскритиковали артистку за неуместный внешний вид

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Глюкоза в откровенном купальнике отстаивает свои натуральные формы

19 Января, 15:00

Во время пляжного отдыха Глюкоза демонстрирует подтянутые ягодицы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования