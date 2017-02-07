Глюкоза смутила поклонников необычной процедурой (фото)

Певица прошла специальную процедуру и при помощи особого препарата произвела обогащение своего организма кислородом

Певица Глюкоза удивила поклонников на странице в Instagram. Наталья прошла специальную процедуру и при помощи особого препарата произвела обогащение своего организма кислородом.

Певица опубликовала необычное селфи. "Земля, земля, я – воздух, а если быть точнее, кислород, ох, вот за чем будущее, ребята! Вот оно – восстановление и обогащение организма! И запуск всех регенерирующих процессов! После этой процедуры хочется лететь!", – подписала кадр звезда.

"Гробить себя всякой гадостью. У тебя вообще мозги есть", "Капец, выглядит так, как будто это реанимация", "Перенасыщать кислородом нельзя", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram