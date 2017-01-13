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Глюкоза устроила фотосессию в "голом" платье-кольчуга на отдыхе во Вьетнаме (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7878/78_main.1484297624.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/78_tn.1484297624.jpg Звезды Подписчики в восторге от оригинального и смелого образа певицы

Глюкоза устроила фотосессию в "голом" платье-кольчуга на отдыхе во Вьетнаме (фото)

Сегодня, 11:00

Подписчики в восторге от оригинального и смелого образа певицы

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

Певица Наталья Чистякова-Ионова во время зимних каникул в теплых краях устроила оригинальную фотосессию. Снимками она поделилась на странице в Instagram

Исполнительница вместе с мужем и друзьями насладилась отпуском во Вьетнаме, на острове Фукуок. На пляже Глюкоза позировала в платье-кольчуге от бренда OMUT jewelry, стоимостью 1169 долларов (около 32 тысяч гривен) и серебристом купальнике.

"Ох, как я люблю все красивое, особенно произведения искусства! Это как-то и тебя сразу напитывает правильными эмоциями!  То, что тут сотворили ребята, невозможно описать, это надо видеть! Тут построили город на песке, с невероятными инсталляциями и, конечно, музыкой...без нее мы никуда", – поделилась звезда.

Подписчики в восторге от образа Натальи: "Купальник отпад", "Кольчуга – накидка", "Ну очень оригинально", "Наталья, какой купальник красивейший!", "Фигурка просто нереальная, очень красивый силуэт", "Мужу повезло", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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