Голая Анастасия Волочкова посмеялась над подписчиками в Instagram (фото)
Лайки никто не запрещал, поэтому меньше чем за сутки снимок собрал более 6 тысяч "сердечков"
Балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах и продолжает будоражить своих поклонников горячими снимками с отдыха.
При этом с первых дней, как она прилетела на райский отдых, балерина отключила комментарии подписчиков в Instagram.
На одном из последних снимков она даже решила немного посмеяться над тем, что никто не может ей ничего написать под фото.
"А я "В домиках!" И не замечаю, наконец, ваших комментов", – написала она.
При этом на фото Волочкова позирует абсолютно голой, прикрывшись руками и листьями фикуса.
Тем не менее ставить лайки никто не запрещал, поэтому меньше чем за сутки снимок собрал более 6 тысяч лайков.
Ранее Анастасию Волочкову в крохотном бикини жестко раскритиковали.
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