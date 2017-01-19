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Голая Анастасия Волочкова посмеялась над подписчиками в Instagram (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/48_main.1484846294.png http://www.segodnya.ua/img/article/7899/48_tn.1484846294.png Звезды Лайки никто не запрещал, поэтому меньше чем за сутки снимок собрал более 6 тысяч "сердечков"

Голая Анастасия Волочкова посмеялась над подписчиками в Instagram (фото)

Сегодня, 07:50

Лайки никто не запрещал, поэтому меньше чем за сутки снимок собрал более 6 тысяч "сердечков"

Волочкова отдыхает на Мальдивах. Фото: instagram.com/volochkova_art
Волочкова отдыхает на Мальдивах. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах и продолжает будоражить своих поклонников горячими снимками с отдыха.

При этом с первых дней, как она прилетела на райский отдых, балерина отключила комментарии подписчиков в Instagram.

На одном из последних снимков она даже решила немного посмеяться над тем, что никто не может ей ничего написать под фото.

"А я "В домиках!" И не замечаю, наконец, ваших комментов", – написала она.

При этом на фото Волочкова позирует абсолютно голой, прикрывшись руками и листьями фикуса.

Тем не менее ставить лайки никто не запрещал, поэтому меньше чем за сутки снимок собрал более 6 тысяч лайков.

Ранее Анастасию Волочкову в крохотном бикини жестко раскритиковали.
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Источник:

"Сегодня"

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