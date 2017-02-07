Голая Анастасия Волочкова упала на снег после бани (фото)

Смелый снимок балерины меньше чем за стуки собрал более 9 тысяч лайков

Балерина Анастасия Волочкова умеет будоражить своих поклонников смелыми нарядами и различными позами.

В Instagram смелая блондинка показала, как расслабляется после бани: "Сразу после бани – в снег".

При этом на снимке Волочкова позирует абсолютно голой, не считая крохотных трусов. Балерина легла на живот прямо на снег, позируя на фоне реки, покрытой снежным покровом.

Давно не секрет, что Анастасию часто критикуют, поэтому на этот раз она попросту закрыла все комментарии. Это она начала практиковать еще во время отдыха на Мальдивах.

Сразу после бани- в снег! Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 6 2017 в 12:04 PST

Тем временем голый снимок меньше чем за стуки собрал более 9 тысяч лайков.

Ранее фигуру русской "Ким Кардашьян" жестко раскритиковали.