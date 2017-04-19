Голая в бассейне: Кортни Кардашьян оригинально отметила свое 38-летие

Сегодня, 11:00

Мама троих детей удивила подписчиков в Instagram

Кортни Кардашьян. Фото: AFP
Кортни Кардашьян. Фото: AFP

Вчера, 18 апреля, старшей из сестер Кардашьян Кортни исполнилось 38 лет. Мама троих детей удивила подписчиков в Instagram.

Звезда американского реалити-шоу в честь своего дня рождения опубликовала "голое" фото. На снимке Кардашьян позирует обнаженной в бассейне.

"Костюм для дня рождения",— подписала кадр Кортни.

Пикантное фото всего за 14 часов собрало около одного миллиона лайков. 

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Фото: Instagram
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"Сегодня"

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