Голая в бассейне: Кортни Кардашьян оригинально отметила свое 38-летие
Мама троих детей удивила подписчиков в Instagram
Вчера, 18 апреля, старшей из сестер Кардашьян Кортни исполнилось 38 лет. Мама троих детей удивила подписчиков в Instagram.
Звезда американского реалити-шоу в честь своего дня рождения опубликовала "голое" фото. На снимке Кардашьян позирует обнаженной в бассейне.
"Костюм для дня рождения",— подписала кадр Кортни.
Пикантное фото всего за 14 часов собрало около одного миллиона лайков.
Фото: Instagram
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