Голое фото Ольги Бузовой вызвало неоднозначную реакцию в сети

Сегодня, 18:25

Теледива обнажилась во время отдыха на Сейшельских островах

Ольга Бузова. Фото: instagram
Ольга Бузова. Фото: instagram

Телеведущая Ольга Бузова оказалось в центре внимания пользователей социальной сети Instagram.

На этот раз знаменитость сфотографировалась обнаженной на Сейшельских островах. Бузова предстала перед подписчиками в одном полотенце, которое обвернула вокруг бедер.

Поклонники Бузовой начали активно обсуждать снимок. Многие написали о ее красоте, другие начали критиковать поступок теледивы.

.jpg_315
фото, телеведущая, поклонники, ольга бузова, снимок

Вы сейчас просматриваете новость "Голое фото Ольги Бузовой вызвало неоднозначную реакцию в сети". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РЕН ТВ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Ольга Бузова "позеленела" для нового клипа

15 Апреля, 13:50

Телеведущая спела в дуэте с дочерью российского бизнесмена

Звезды

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова обнажилась у камина

9 Апреля, 12:08

Телеведущая порадовала поклонников пикантными фотографиями

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования