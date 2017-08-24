Голое фото Ольги Бузовой вызвало неоднозначную реакцию в сети
Теледива обнажилась во время отдыха на Сейшельских островах
Телеведущая Ольга Бузова оказалось в центре внимания пользователей социальной сети Instagram.
На этот раз знаменитость сфотографировалась обнаженной на Сейшельских островах. Бузова предстала перед подписчиками в одном полотенце, которое обвернула вокруг бедер.
Поклонники Бузовой начали активно обсуждать снимок. Многие написали о ее красоте, другие начали критиковать поступок теледивы.
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