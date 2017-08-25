Голую Эвелину Бледанс в сауне сравнили с Волочковой

48-летняя телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала на своей страничке в Instagram фотографии из сауны. На снимках звезда позирует обнаженной, прикрываясь банным полотенцем.

Поклонники теледивы засыпали ее комплиментами. "Шикарная грудь", "Можно было и побольше открыть", "Вы прекрасны", "Секси", – пишут фанаты. Другие обрушились с критикой и сравнили Бледанс с Волочковой, которая также часто размещает голые фото из сауны. "Опять пошлость", "А муж не против таких откровенных фото?", "Подумала, что это снова Волочкова", "Так странно, что вы всегда отдыхаете без мужа", "А в чем пример матерям?" – пишут недоброжелатели.

Напомним, недавно Эвелина Бледанс сделала пластику груди и активно демонстрирует обновленные прелести, часто забывая одевать бюстгальтер.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Авг 24 2017 в 2:21 PDT

Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс оголила грудь в центре Москвы.