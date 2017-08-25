Голую Эвелину Бледанс в сауне сравнили с Волочковой

Сегодня, 05:33

На снимках 48-летняя звезда позирует обнаженной, прикрываясь банным полотенцем

Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans
Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans

48-летняя телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала на своей страничке в Instagram фотографии из сауны. На снимках звезда позирует обнаженной, прикрываясь банным полотенцем. 

Поклонники теледивы засыпали ее комплиментами. "Шикарная грудь", "Можно было и побольше открыть", "Вы прекрасны", "Секси", – пишут фанаты. Другие обрушились с критикой и сравнили Бледанс с Волочковой, которая также часто размещает голые фото из сауны. "Опять пошлость", "А муж не против таких откровенных фото?", "Подумала, что это снова Волочкова", "Так странно, что вы всегда отдыхаете без мужа", "А в чем пример матерям?" – пишут недоброжелатели.

Напомним, недавно Эвелина Бледанс сделала пластику груди и активно демонстрирует обновленные прелести, часто забывая одевать бюстгальтер.

20986822_112733446115737_8433701681979457536_n

20968922_741958615995975_2236119171555393536_n_01

Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс оголила грудь в центре Москвы.
грудь, телеведущая, instagram, эвелина бледанс

Вы сейчас просматриваете новость "Голую Эвелину Бледанс в сауне сравнили с Волочковой". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans

Эвелину Бледанс в купальнике раскритиковали за фотошоп

18 Августа, 23:21

Поклонники не поверили в спонтанность фото

Звезды

instagram.com/bledans

"Забыла дома совесть": 48-летняя Эвелина Бледанс оголила грудь в центре Москвы

2 Августа, 06:23

Телеведущая шокировала поклонников, появившись на улице в наряде с декольте до пояса и без нижнего белья

Звезды

Ольга Бузова. Фото: instagram

Голое фото Ольги Бузовой вызвало неоднозначную реакцию в сети

Вчера, 18:25

Теледива обнажилась во время отдыха на Сейшельских островах

Звезды

Глюкоза на отдыхе. Фото: Instagram

Глюкоза в откровенном купальнике блеснула обнаженной грудью

Вчера, 15:30

На отдыхе в Испании артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры

Звезды

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски устроила горячую фотосессию в стрингах и топе

Вчера, 06:07

Сексуальная красотка позирует в откровенном образе

Звезды

Виктория Сасонкина. Фото: instagram.com/viktoriyasasonkina

Украинская топ-модель показала стройную фигуру в купальнике

23 Августа, 22:13

На одном из фото Виктория Сасонкина наслаждается отдыхом на пляже в Одессе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования