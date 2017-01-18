Голый Владимир Дантес и Надя Дорофеева в бикини наслаждаются отпуском в Таиланде (фото)
Для отдыха Надя и Владимир выбрали остров в Сиамском заливе Тихого океана
Солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом проводит отпуск в теплых краях. На страничках в Instagram звезды поделились фото с экзотического путешествия.
Супруги отправились в Таиланд. Для отдыха Надя и Владимир выбрали остров в Сиамском заливе Тихого океана – Самуй (второй по размеру, после Пхукета).
Певица похвасталась подтянутой фигурой в черном бикини. На одном из снимков Владимир запечатлен полностью обнаженным за спиной жены.
"Советую в день всем выпивать 2-3 литра воды. Кожа становится более мягкой и приятной. Когда жара и когда мороз, всегда пейте воду. Мы с nadyadorofeeva за здоровый образ жизни", – подписала пикантный кадр Дантес.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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