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Голый Владимир Дантес и Надя Дорофеева в бикини наслаждаются отпуском в Таиланде (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/23_main.1484667265.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/23_tn.1484667265.jpg Звезды Для отдыха Надя и Владимир выбрали остров в Сиамском заливе Тихого океана 

Голый Владимир Дантес и Надя Дорофеева в бикини наслаждаются отпуском в Таиланде (фото)

Сегодня, 09:31

Для отдыха Надя и Владимир выбрали остров в Сиамском заливе Тихого океана 

Надя Дорофеева. Фото: Instagram
Надя Дорофеева. Фото: Instagram

Солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом проводит отпуск в теплых краях. На страничках в Instagram звезды поделились фото с экзотического путешествия.

Супруги отправились в Таиланд. Для отдыха Надя и Владимир выбрали остров в Сиамском заливе Тихого океана – Самуй (второй по размеру, после Пхукета).

Певица похвасталась подтянутой фигурой в черном бикини. На одном из снимков Владимир запечатлен полностью обнаженным за спиной жены.

"Советую в день всем выпивать 2-3 литра воды. Кожа становится более мягкой и приятной. Когда жара и когда мороз, всегда пейте воду. Мы с nadyadorofeeva за здоровый образ жизни", – подписала пикантный кадр Дантес.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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