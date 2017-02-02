Горячая 18-летняя грузинка покоряет мир моды (фото)

Сегодня, 07:29

В Instagram Тако регулярно появляются кадры новых фэшн-съемок, рекламных кампаний и просто невероятно красивые селфи модели


Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

Тако Нацвлишвили. Фото: instagram.com/takonats

18-летняя грузинка Тако Нацвлишвили, которая в феврале 2016-го стала лицом Armani, стремительно покоряет мир моды, – пишет peopletalk.

Девушка родилась в Тбилиси. Ее мама – дизайнер, манекенщица и основатель модельного агентства Look Models Georgia (с которым у Тако подписан контракт) Нино Цкитишвили, а дядя, Николоз Цкитишвили, – профессиональный баскетболист, который играет за команду бахрейнского города Манама, – пишет 

Первые шаги в модельном бизнесе Тако начала делать еще в 14 лет, а к 18 уже успела пройтись по подиумам Ralph & Russo, Zuhair Murad, Versace, Christian Dior, Yohji Yamamoto и многих других брендов на миланской, лондонской и парижской неделях моды.

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В Instagram Тако регулярно появляются кадры новых фэшн-съемок, рекламных кампаний и просто невероятно красивые селфи модели.

На аккаунт Тако подписано 112 тысяч человек.
мода, модель, instagram, Dior, Цкитишвили, Versace

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