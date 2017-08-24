Горячая красотка Джоан Смоллс снялась в бикини на пляже
Лдна из "ангелов" Victoria’s Secret позирует в купальниках на фоне бирюзового океана
29-летняя пуэрто-риканская топ-модель Джоан Смоллс порадовала поклонников новой порцией горячих снимках. На фото одна из "ангелов" Victoria’s Secret позирует в купальниках на фоне бирюзового океана.
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