Горячая красотка Джоан Смоллс снялась в бикини на пляже http://www.segodnya.ua/img/article/10498/67_main.1503522789.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10498/67_tn.1503522789.jpg 2017-08-24T08:11:10+03:00 Звезды Лдна из "ангелов" Victoria’s Secret позирует в купальниках на фоне бирюзового океана