Грабители разгромили особняк Ники Минаж

Сегодня, 19:00

Полицейские нашли изрезанные платья певицы, испорченную косметику и сломанную мебель

Ники Минаж. Фото: AFP
Ники Минаж. Фото: AFP

Популярная рэп-исполнительница Ники Минаж стала жертвой крупного ограбления. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. По словам инсайдеров, неизвестные проникли в дом звезды и устроили там погром. Полицейские нашли изрезанные платья певицы, испорченную косметику и сломанную мебель. Добычей воров стали драгоценности на сумму 200 тысяч долларов.

Во время случившегося знаменитости не было дома. В настоящее время стражи порядка пытаются установить личности преступников. Для этого они решили просмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру особняка.

Ни сама Ники, ни ее представители пока не комментировали ситуацию. Ход дела осложняет тот факт, что певица давно не живет в этом доме, поэтому не может точно сказать, когда именно было совершено ограбление. По данным следствия, взлом произошел в период с 24 ноября 2016 года по 24 января 2017 года.
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ok-magazine.ru

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