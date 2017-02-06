Грабители разгромили особняк Ники Минаж

Популярная рэп-исполнительница Ники Минаж стала жертвой крупного ограбления. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. По словам инсайдеров, неизвестные проникли в дом звезды и устроили там погром. Полицейские нашли изрезанные платья певицы, испорченную косметику и сломанную мебель. Добычей воров стали драгоценности на сумму 200 тысяч долларов.

Во время случившегося знаменитости не было дома. В настоящее время стражи порядка пытаются установить личности преступников. Для этого они решили просмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру особняка.

Ни сама Ники, ни ее представители пока не комментировали ситуацию. Ход дела осложняет тот факт, что певица давно не живет в этом доме, поэтому не может точно сказать, когда именно было совершено ограбление. По данным следствия, взлом произошел в период с 24 ноября 2016 года по 24 января 2017 года.