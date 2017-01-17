Green Day представили жесткий клип с карикатурой на Трампа (видео)
Gесня вошла в новый альбом группы Revolution Radio, который был выпущен в октябре 2016 года
Американская панк-группа Green Day выпустила клип на песню Troubled Times и опубликовала его на YouTube.
В видеоролике появилась карикатура на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Его изобразили вампиром с зубами из членов ку-клукс-клана в униформе.
Эта песня вошла в новый альбом группы Revolution Radio, который был выпущен в октябре 2016 года.
Ранее сообщалось, что американские звезды выступают против Трампа: в Нью-Йорке пройдет акция протеста за день до инаугурации президента США.
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