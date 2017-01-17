Green Day представили жесткий клип с карикатурой на Трампа (видео)

Gесня вошла в новый альбом группы Revolution Radio, который был выпущен в октябре 2016 года

Американская панк-группа Green Day выпустила клип на песню Troubled Times и опубликовала его на YouTube.

В видеоролике появилась карикатура на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Его изобразили вампиром с зубами из членов ку-клукс-клана в униформе.

Эта песня вошла в новый альбом группы Revolution Radio, который был выпущен в октябре 2016 года.

Ранее сообщалось, что американские звезды выступают против Трампа: в Нью-Йорке пройдет акция протеста за день до инаугурации президента США.