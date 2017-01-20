Грудь Анны Нетребко вырвалась наружу на Венском балу (фото)

Певица выбрала для выхода в свет платье в пол цвета морской волны и белое манто

19 января, в Вене прошел ежегодный бал. Гости со всего мира съехались в концертный зал "Musikverein" (самый известный в Вене центр классической музыки), чтобы послушать выступления известных артистов.

На странице в Instagram 45-летняя Анна Нетребко поделилась снимками с бала. Певица выбрала для выхода в свет платье в пол цвета морской волны и белое манто, дополнив образ драгоценным колье.

На одном из фото видно, что грудь артистки вырвалась из узкого декольте.

Компанию Нетребко составили ее друзья и коллеги. "И я это вижу! Здесь невероятно!", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram