Грудь Анны Нетребко вырвалась наружу на Венском балу (фото)
Певица выбрала для выхода в свет платье в пол цвета морской волны и белое манто
19 января, в Вене прошел ежегодный бал. Гости со всего мира съехались в концертный зал "Musikverein" (самый известный в Вене центр классической музыки), чтобы послушать выступления известных артистов.
На странице в Instagram 45-летняя Анна Нетребко поделилась снимками с бала. Певица выбрала для выхода в свет платье в пол цвета морской волны и белое манто, дополнив образ драгоценным колье.
На одном из фото видно, что грудь артистки вырвалась из узкого декольте.
Компанию Нетребко составили ее друзья и коллеги. "И я это вижу! Здесь невероятно!", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "Грудь Анны Нетребко вырвалась наружу на Венском балу (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии