Группа "Мумий Тролль" выпустила два новогодних клипа на одну песню (видео)
Два видео были сняты в одной новогодней обстановке с гирляндами, разноцветными коврами и новогодними подарками
За несколько дней до Нового года группа "Мумий Тролль" представила сразу два новых клипа на одну песню "Пломбир".
Интересно, что песню, которая вошла в макси-сингл #31Е, можно услышать сразу в двух вариантах: в исполнении Ильи Лагутенко и актрисы театра "Гоголь-центр" Ян Гэ.
Отмечается, что два видео были сняты в одной новогодней обстановке: гирлянды, разноцветный ковер, новогодние подарки, елка и инопланетяне.
Режиссером видео и автором сценария выступил Савва Савельев.
Отмечается, что "Пломбир" стал саундтреком к новогодней комедии "Елки-5".
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