Группа СКАЙ попробует свои силы на "Евровидении" (видео)

Украинская рок-группа СКАЙ представила новый трек "Я тебе люблю", который поборется за право представлять Украину на международном конкурсе. Новая песня будет принимать участие в национальном отборе международного песенного конкурса "Евровидение 2017", финал которого пройдет в мае следующего года в Киеве.

Слова и музыку песни "Я тебе люблю" написал Олег Собчук (английская версия "All my love for you" автор слов Джон Хилл). Запись английского вокала осуществлялась в перерывах между выступлениями в одной из лучших студий Чикаго "Pressure Studio" под руководством американского продюсера-музыканта Джона Хилла и саунд-продюсера Славы Макаркина. К этому времени Таннер Спаркс из Сан-Диего (саунд-продюсер легендарной американской группы Switchfoot) уже подготовил трек "Я тебе люблю" для дальнейшей роботы.

"Над этой песней мы работали около года и с самого начала мы знали, что такая песня создана именно для "Евровидения". Специально для нее Артем Рощенко написал партитуры и мы записали настоящий симфонический оркестр. Это были просто фантастические ощущения. Последние полгода мы занимались ее подготовкой, совмещая с выпуском нового альбома и нашим туром по Америке. В работе над песней мы задействовали очень большое количество музыкантов и саунд-продюсеров из разных стран. Мы учли различные мировые музыкальные тенденции, поэтому надеемся быть услышанными не только в Украине, но и во всем мире", – комментирует Олег Собчук (лидер группы СКАЙ).

К созданию песни также были привлечены 37 участников Симфонического оркестра Национальной Телерадиокомпании Украины.