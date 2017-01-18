Группе "Ленинград" – 20 лет: первое голое выступление, рекорд в интернете и крепкие слова

"Приятно быть первым запрещенным коллективом в 21 веке", – так Шнуров комментировал запреты на публичные выступления "Ленинграда" в Москве в 2002 году

Эволюция "Ленинграда". Группе – 20 лет.

1. Первый состав

Официальная дата рождения команды — 13 января 1997 года. По словам самого Шнура, "Ленинград" возник на основе музыкального проекта "Ухо Ван-Гога", в который входили исключительно ребята из одного питерского двора. Первый состав насчитывал всего 8 человек, причем фронтменом изначально был не Шнуров (он играл на бас-гитаре), а Игорь Вдовин (покинул коллектив в 99-м, а сегодня пишет саундтреки к фильмам, например, к "Богине..." Ренаты Литвиновой). До сегодняшнего дня вместе со Шнуром в рядах "Лениграда" осталось из того самого "костяка" всего два человека — Андрей Антоненко (туба) и Александр Попов (большой барабан). Кстати, на первых порах коллектив брал за моду выступать сразу в нескольких городах с разными вокалистами. Однако уже с 2000-го лидером "группировки" стал окончательно и бесповоротно Сергей Шнуров.

2. Первый альбом

Мат в песнях "Ленинграда" уже с первой пластинки стал неотъемлемой частью репертуара коллектива. В дебютный альбом "Пуля" (1999 год), саунд-продюсером которого был лидер "АукцЫона" Леонид Федоров, входило 17 композиций. На данный момент коллектив выпустил 18 студийных альбомов (один из них на английском языке с группой The Tiger Lillies) и 10 синглов ("Очки Собчак", "Патриотка").

3. Первая солистка

Еще в 2000 году в составе коллектива значилась Светлана Шестерикова, а позднее обязанности бэк-вокалисток исполняли Наталья Павлова и Галя Девятова. С появлением Юлии Коган ("Ноги") в репертуаре появились песни исключительно для женского вокала. Но после 5 лет работы в "Ленинграде" Юля ушла в декрет и не вернулась. На ее место была взята Алиса Вокс, но в 2016-м ее заменили сразу две вокалистки с экзотическими именами Василиса и Флорида.

4. Первый фильм

Немаловажную роль в раскрутке группы сыграло то, что их песни часто использовались в качестве саундтреков. Впервые "Ленинград" зазвучал в "ДМБ-2", затем был "Бумер", "Игры мотыльков" и конечно же "День выборов".

5. Первый хит "из утюга"

В интервью "Сегодня" Шнуров признался, что точкой отсчета настоящей популярности группы лично он считает песню, посвященную родному городу, — "WWW". В конце 2002-го на экраны вышел скандальный клип на нее, хотя изначально видео был сделано сугубо для интернет-просмотра. Однако один из музыкальных каналов не побоялся показать клип, где изображен уже тогдашний президент России. И понеслось! На радиостанциях вовсю зазвучила еще не расскрученная на то время аббревиатура. Всего на данный момент в репертуаре "Ленинграда" около 500 песен, а хитами можно смело назвать с десяток композиций ("Терминатор", "Супер-гуд", "Рыба").

6. Первый раскол

Уже спустя три года после создания в коллективе случился первый раскол — по словам Шнура, из-за безудержного пьянства и агрессивного поведения саксофониста Романа "Ромэро" Фокина духовая секция "Ленинграда" стала отдаляться от "основного костяка" коллектива. Полгода музыканты не собирались, и Шнур принял решение набрать других "духовников" (практически весь состав питерской группы Spitfire). Прежние коллеги по группе еще долгое время держали обиду на Сергея и говорили, что он их выгнал неправомерно.

7. Первое голое выступление

Самой скандальной на данный момент выходкой в истории "Ленинграда" можно назвать выступление музыкантов в немецком городе Нюрнберге в 2002 году. Тогда участники группы в полном составе отыграли двухчасовой концерт абсолютно обнаженными (в сети даже можно найти видео этого перфоманса). Спустя 12 лет Шнур снова повторил "трюк", правда, в Москве и всего на одну песню.

8. Первый запрет

"Приятно быть первым запрещенным коллективом в 21 веке", — так Шнуров комментировал запреты на публичные выступления "Ленинграда" в Москве в 2002 году. Сделано это было по личной инициативе тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, правда, уже спустя год "Ленинград" отыграл концерт на Красной площади аккурат в день рождения мэра. Сегодня группа выступает на всех главных площадках России, в т.ч. в Кремле.

9. Первый распад

Накануне нового 2009-го неожиданно для своих поклонников Сергей Шнуров объявил о распаде "Ленинграда" и создании новой группы под названием "Рубль", с которой даже приезжал в Киев. Возрождение "Ленинграда" случилось через два года, хотя к "Рублю" Шнуров и по сей день грозится вернуться.

10. Первый рекорд в интернете

Год назад группа выпустила клип "Экспонат", который на данный момент посмотрело более 100 млн. пользователей Youtube. Всего на данный момент выпущено 125 видеоработ.