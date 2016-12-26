"Х-фактор": Победитель шоу – о красном телефоне, связях с Лепсом и отношениях с Саниной

На минувших выходных наконец-то стал известен победитель седьмого сезона популярного вокального шоу "Х-фактор" на СТБ. Главная награда досталась начинающему 29-летнему певцу родом из Армении Севаку Ханагяну, которому удалось обойти группу Detache. "Сегодня" пообщалась с победителем на следующий день, сразу после того, как вокалист проснулся — после полудня. "Да, мы действительно отмечали победу аж до самого утра — очень шумно, весело, было много шампанского. Поэтому вы и не могли так долго ко мне дозвониться. Правда, я алкоголь не употребляю вообще. Но настроение было и без того праздничное", — рассказал Севак.

Певец признался, что в своем успехе не был уверен до последнего. "Сомнения были с самого начала и аж до победного момента. Я до сих пор еще не успел осознать, что победил. Разве что телефон пришлось отключить: он был красным от поздравлений", — говорит артист.

У Севака уже есть приличный опыт участия в различных телевизионных талант-шоу. Год назад он участвовал в российских проектах "Главная сцена" и "Голос", но заветную победу не получил. "На "Х-факторе" давали возможность быть собой, петь то, что ты хочешь, раскрываться по-настоящему. То, что я наконец победил, считаю, напрямую зависит именно от этой возможности — быть свободным в своем творчестве и авторском материале", — объясняет Севак.

Певец был в команде Антона Савлепова (участник группы "Агонь"), который очень его поддерживал. А вот другая судья — Юлия Санина (фронтвумен The Hardkiss) в эфире была настроена к нему более критично. "На самом деле изначально Юлия была настроена ко мне очень хорошо. Но когда ощутила конкуренцию с моей стороны к ее подопечным ребятам, тогда она начала пытаться им помочь и меня где-то критиковать. Но у меня к ней очень хорошее отношение, как и ко всем судьям — я им очень благодарен. После того, как эфир закончился, Юлия меня поздравила, так что все очень хорошо", — поделился Севак.

Уже подумал победитель и о том, куда потратит победный 1 млн грн. "У меня не было сомнений, что я буду делать с деньгами в случае победы. У этого выигрыша изначально есть свое предназначение, и это не покупка квартиры, машины или мотоцикла. Их нужно вкладывать в свое творчество! Я буду записывать свой альбом, у меня уже есть несколько его концепций, займусь этим с нового года", — говорит артист.

Мы поинтересовались также, где планирует дальше развиваться артист — в Москве или Киеве, а также попросили прокомментировать слухи о работе с Григорием Лепсом. "Я творческий человек. Для меня нет такого, что я работаю только тут и в этом городе: чем больше городов, тем лучше. Мне не жалко делиться своим творчеством, поэтому я не буду себя чем-то ограничивать. А вот с продюсерским центром Лепса меня ничего не связывает вообще". На отдых после шоу он пока тоже не рассчитывает: на носу Новый год, что для него означает много работы — выступления на корпоративах.