Хакер, укравший интимные фото Дженнифер Лоуренс, приговорен к девяти месяцам тюрьмы

Эдварду Маджерчику также предстоит выплатить штраф в размере 5,7 тысяч долларов

Нашумевший хакер, в свое время сумевший взломать аккаунты свыше 30 голливудских звезд и "слить" в сеть интимные фото Дженнифер Лоуренс и других знаменитых актрис, приговорен к 9 месяцам тюремного заключения.

Помимо отбывания срока в тюрьме, Эдварду Маджерчику предстоит выплатить штраф в размере 5,7 тысяч долларов – сообщается, что эта сумма компенсирует услуги психологов для одной из пострадавших от действий хакера звезд, чьи фото злоумышленник выложил в сеть (правда, кому именно потребовалась после этого происшествия помощь психолога, не раскрывается).

Сам Эдвард, кстати, тоже посещает психотерапевта – адвокат хакера Томас Нидхэм утверждает, что последствия скандала с взломом аккаунтов звезд "глубоко задели" его подопечного.