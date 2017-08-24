Хакеры слили голые фото Майли Сайрус, Кристен Стюарт и Стеллы Максвелл (18+)

Сегодня, 04:00

В сети разразился скандал из-за интимных фотографий звезд


Хакеры опубликовали в сети новые интимные фото звезд

Хакеры опубликовали в сети новые интимные фото звезд

Хакеры опубликовали в сети новые интимные фото звезд

Хакеры опубликовали в сети новые интимные фото звезд

Хакеры опубликовали в сети новые интимные фото звезд

Хакеры опубликовали в сети новые интимные фото звезд

Хакеры опубликовали в сети новые интимные фото звезд

Хакеры опубликовали в сети новые интимные фото звезд

Хакеры опубликовали в сети новые интимные фото звезд

Хакеры опубликовали в сети новые интимные фото звезд

Хакерские группы продолжают взламывать аккаунты известных актеров и певцов. На этот раз они похитили и опубликовали в сети фотографии актрисы Кристен Стюарт, певицы Майли Сайрус, топ-моделиСтеллы Максвелл, горнолыжницы Линдси Вонн и гольфиста Тайгера Вудса. Откровенные фото появились на скандально известном портале Celeb Jihad. 

Как сообщает "Лента", на некоторых фотографиях обнаженная Майли Сайрус запечатлена в обществе новозеландской топ-модели Стеллы Максвелл во время их отношений. К слову, Стелла Максвелл сейчас встречается с актрисой Кристен Стюарт.

Обнародование фотографий уже прокомментировал адвокат Кристен Стюарт. В своем обращении Скотт Уайтхед подчеркивает, что сайты нарушают закон об авторском праве, так как фотографии были похищены из телефона актрисы и опубликованы без ее на то согласия.

Также заявление сделал и Тайгер Вудс. Он поручил личному адвокату провести расследование и отметил, что злоумышленники понесут наказание, а также потребовал объяснений у администрации сайта, который опубликовал скандальные фотографии. К слову, его фотографии уже удалили из Сети. 

Ране сообщалось, что хакеры слили в сеть обнаженные фото 19-летней актрисы "Игры престолов".
хакеры, интимные фото, Майли Сайрус, кристен стюарт, Стелла Максвелл

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