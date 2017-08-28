Хакеры слили в сеть фото обнаженной звезды из "50 оттенков серого" (18+)
На снимках Дакота Джонсон с подругой занимается депиляцией в ванной
Дакота Джонсон. Фото: vikistars.com
Дакота Джонсон. Фото: vikistars.com
Дакота Джонсон. Фото: vikistars.com
Дакота Джонсон. Фото: vikistars.com
Дакота Джонсон. Фото: vikistars.com
Дакота Джонсон. Фото: vikistars.com
Дакота Джонсон. Фото: vikistars.com
Дакота Джонсон. Фото: vikistars.com
Звезда эротического фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон стала еще одной знаменитостью, пострадавшей от хакеров, пишет vikistars.com.
В сети появились фото Джонсон, на которых она принимает душ с подругами и загорает топлес. На частных кадрах, которые украли хакеры, артистки изображены в более чем откровенных позах.
На опубликованных интимных снимках можно увидеть голую Дакоту Джонсон у бассейна, а также в душе с одной из ее подруг, актрисой Эддисон Тимлин.
Напомним, нынешний хакерский "взлом" далеко не первый. Недавно сеть поразили голые фото Майли Сайрус, Кристен Стюарт и Стеллы Максвелл.
Вы сейчас просматриваете новость "Хакеры слили в сеть фото обнаженной звезды из "50 оттенков серого" (18+)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии