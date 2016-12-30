Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Холли Берри и Оливье Мартинес официально развелись http://www.segodnya.ua/img/article/7846/36_main.1483091412.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/36_tn.1483091412.jpg Звезды Причиной разрыва звезд, предположительно, стал взрывной характер Оливье 

Холли Берри и Оливье Мартинес официально развелись

Сегодня, 12:00

Причиной разрыва звезд, предположительно, стал взрывной характер Оливье 

Холли Берри и Оливье Мартинес. Фото: AFP
Холли Берри и Оливье Мартинес. Фото: AFP

Бракоразводный процесс Холли Берри и Оливье Мартинес начали еще в прошлом году, осенью же этого года СМИ сообщили о том, что знаменитости передумали разводиться, однако сегодня стало известно, что дело все-таки было доведено до логического завершения – брак актеров официально расторгнут.

По данным западной прессы, Мартинес забрал свое заявление из суда, позволив Берри остаться единственным просителем (в Калифорнии только один человек может быть указан в качестве просителя – прим. ред.). Сообщатся и то, что Холли и Оливье разделят опеку (физическую и юридическую) над их общим сыном, 3-летним Масео.

Причиной разрыва звезд, предположительно, стал взрывной характер Оливье – актер избил бывшего возлюбленного Холли и вообще частенько попадает в неприятности. Берри надеялась, что ее возлюбленный возьмет себя в руки и сможет справиться с агрессией при помощи специалистов, но, судя по всему, эта проблема так и осталась нерешенной.

При этом актеры остаются хорошими друзьями – после запуска бракоразводного процесса их много раз видели на публике вместе.
брак, актер, оливье, актеры, берри, избил, возлюбленный, Холли Берри

Вы сейчас просматриваете новость "Холли Берри и Оливье Мартинес официально развелись ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сплетник

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Холли Берри Фото: AFP

Холли Берри объяснила, почему скрывает детей от публики

7 Октября, 17:30

Актриса воспитывает 8-летнюю дочку Налу и 3-летнего сына Масео

Звезды

50-летняя Холли Берри похвасталась фигурой в бикини

23 Сентября, 11:39

Актрису похвалили за красивую фигуру и назвали ее соблазнительной

Звезды

Холли Берри Фото: AFP

Холли Берри призналась, что красота мешала ее карьере

20 Сентября, 19:00

Актрисе пришлось очень долго уговаривать режиссера, чтобы тот дал ей роль наркоманки 

Звезды

Холли Берри Фото: AFP

Холли Берри передумала разводиться с третим мужем

8 Сентября, 16:30

Актриса решила дать шанс возлюбленному

Звезды

Холли Берри Фото: Instagram

50-летняя Холли Берри изумила формами в бикини (фото)

31 Августа, 11:00

Актриса продемонстрировала идеальную и подтянутую фигуру 

Звезды

Холли Берри Фото: AFP

Холли Берри отметила 50-летие без нижнего белья (фото)

15 Августа, 18:00

Актриса примерила прозрачную кружевную накидку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.