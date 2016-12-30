Холли Берри и Оливье Мартинес официально развелись

Бракоразводный процесс Холли Берри и Оливье Мартинес начали еще в прошлом году, осенью же этого года СМИ сообщили о том, что знаменитости передумали разводиться, однако сегодня стало известно, что дело все-таки было доведено до логического завершения – брак актеров официально расторгнут.

По данным западной прессы, Мартинес забрал свое заявление из суда, позволив Берри остаться единственным просителем (в Калифорнии только один человек может быть указан в качестве просителя – прим. ред.). Сообщатся и то, что Холли и Оливье разделят опеку (физическую и юридическую) над их общим сыном, 3-летним Масео.

Причиной разрыва звезд, предположительно, стал взрывной характер Оливье – актер избил бывшего возлюбленного Холли и вообще частенько попадает в неприятности. Берри надеялась, что ее возлюбленный возьмет себя в руки и сможет справиться с агрессией при помощи специалистов, но, судя по всему, эта проблема так и осталась нерешенной.

При этом актеры остаются хорошими друзьями – после запуска бракоразводного процесса их много раз видели на публике вместе.