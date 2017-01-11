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"Холостяк" Иракли Макацария рассказал о расставании с Аленой Лесык http://www.segodnya.ua/img/article/7872/86_main.1484142111.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/86_tn.1484142111.jpg Звезды Он обратился к своим подписчикам и попросил не влезать в личную жизнь и не поливать грязью его и Алену

"Холостяк" Иракли Макацария рассказал о расставании с Аленой Лесык

Сегодня, 15:38

Он обратился к своим подписчикам и попросил не влезать в личную жизнь и не поливать грязью его и Алену

Иракли и Алена больше не вместе. Фото: instagram.com/maqatsa
Иракли и Алена больше не вместе. Фото: instagram.com/maqatsa

Участник проекта "Холостяк" Иракли Макацария расстался с победительницей шоу Аленой Лесык.

Об этом сначала написала сама Алена в Instagram, а позже ситуацию прокомментировал и Иракли.

"Думаю, после заявления Алены многие уже в курсе об окончании наших отношений. Честно говоря, у меня не было желания что-либо писать о личной жизни в соцсетях, но я понимаю, что зрители проекта "Холостяк", которые переживали и болели за нас, поддерживали все это время, хотят услышать и мою позицию", – написал Иракли.

По его словам, он не согласен с тем, как их разрыв описала в соцсети Алена.

"Хоть я и не согласен с формулировкой поста Алены и тем настроением, с которым она описала нашу ситуацию, считаю, что это ее право и ее выбор. Я хочу поблагодарить Алену за те приятные моменты, что были в наших отношениях – и во время проекта, и после него. Не жалею ни о чем и считаю, что эта глава займет достойное место в книге моей жизни. Желаю Алене найти в будущем свое счастье, много добра, любви и карьерных достижений", – пишет он.

При этом "Холостяк" обратился к своим подписчикам и попросил не влезать в личную жизнь и не поливать грязью его и Алену.

"А вас, дорогие подписчики, зрители проекта, доброжелатели и недоброжелатели, хочу искренне поблагодарить за ваши переживания, за поддержку, здоровую критику и советы. Вы действительно сделали меня сильнее! Но не забывайте, что личная жизнь и для публичных людей должна оставаться личной. Так что моя к вам просьба: не вторгайтесь в нее так грубо и не поливайте ее негативом, особенно в сторону Алены. Все, что происходит в жизни, – все только к лучшему", – подытожил он.

Алена же написала в instagram, что устала проявлять в отношениях инициативу.

Дорогие друзья и подписчики! Я решила сказать Вам, то, что является очевидным. Я считаю, что эту новость мы с Иракли должны были донести Вам вместе! Но, видно, мне "маленькой принцессе" прийдется все сделать самой ((( Мы с Иракли больше не пара! Скажу только за себя. Мои чувства и поступки были искренними в этих отношениях! Об этом знали все – и семья Иракли, и мои близкие и наши друзья! Я была готова на многое ради этого человека – оставить карьеру, переехать в Грузию... готова была от этого человека родить детей, строить с ним семью. Решение о расставании приняла я. Не потому, что у меня кто-то есть ( Ярослав, мой друг, который сам привёл меня на кастинг "холостяк 6" ) и не потому, что в душе нет чувств к Иракли, просто я устала проявлять инициативу в наших отношениях! Я просто хочу быть понятой и любимой. Прежде чем Вы обрушите шквал вопросов и осуждений, вспомните, что часто мы видим людей такими, какими нам хочется их видеть! #холостяк #холостяк6 #thebachelor #bachelor6

Фото опубликовано Алёна (@alyona_lesik)

Ранее Оля Цибульская высказалась о расставании Иракли Макацария с победительницей шоу "Холостяк".
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Источник:

"Сегодня"

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