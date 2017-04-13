Худая, бледная и уставшая: поклонники переживают за состояние беременной Ольги Фреймут

Сегодня, 11:30

Некоторые предположили, что третья беременность протекает у Фреймут нелегко

Ольга Фреймут. Фото: Instagram
Ольга Фреймут. Фото: Instagram

Телеведущая Ольга Фреймут, которая готовится в третий раз стать мамой, поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимками с фотосессии.

Несмотря на "интересное" положение, Ольга не прекращает работать. Фреймут вместе с 11-летней дочерью Златой приняла участие в съемке для журнала L'Officiel.

Внешний вид звезды взволновал ее подписчиков. Некоторые предположили, что третья беременность протекает у Ольги нелегко.

"Фреймут очень плохо и болезненно выглядит", "А Фреймут здорова вообще! Вид очень болезненный", "Фото ужасное", "А где брови?", "Постарели с таким цветом волос", "Бледноватая и уставшая какая-то", "По ходу беременность тяжело проходит, уставшая и бледная", "Очень худая", "Ужас, как скелет", "Вона як Белла в сутінках", "Оля, наверное боится набрать лишние кг при беременности", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

Напомним, в мае 2016-го Ольга Фреймут родила сына, которого назвала Валерием. Отцом Валерия является генеральный продюсер "Нового канала" Владимир Локотко.
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Источник:

"Сегодня"

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