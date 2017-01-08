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Хью Джекман передумал прощаться с Росомахой http://www.segodnya.ua/img/article/7863/62_main.1483881987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/62_tn.1483881987.jpg Звезды Джекман признался, что рассматривает возможность съемок совместного фильма о Дэдпуле и Росомахе

Хью Джекман передумал прощаться с Росомахой

Сегодня, 08:26

Джекман признался, что рассматривает возможность съемок совместного фильма о Дэдпуле и Росомахе

Хью Джекман. Фото: AFP
Хью Джекман. Фото: AFP

Буквально через пару месяцев Хью Джекман собирается "повесить когти на гвоздь" и попрощаться с Росомахой – героем, которого актер во франшизе "Люди Икс" играл на протяжении последних 16 лет. Впрочем, в недавнем интервью изданию Variety Джекман намекнул, что может передумать – благодаря Райану Рейнольдсу, звезде "Дэдпула".

В интервью Variety Хью Джекман признался, что рассматривает возможность съемок совместного фильма о Дэдпуле и Росомахе: "Я колеблюсь, потому что вижу, что это было бы идеальное сочетание. Но, возможно, время сейчас не подходящее".

Сам Рейнольдс, общаясь с фанатами, неоднократно заявлял, что хотел бы увидеть на одном экране своего героя и героя Джекмана. В том же интервью Variety Райан признался, что по-прежнему пытается заставить Хью передумать прощаться с Росомахой: "Не знаю, смогу ли я заставить его изменить решение. Все дело в аудитории: я хотел бы, чтобы сами зрители вдохновили Хью вернуться на один фильм".

Пока же в последний раз увидеть Хью Джекмана в роли Росомахи зрители смогут в марте 2017 года, когда на экранах появится "Логан".
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Источник:

popcornnews.ru

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