Хью Джекман передумал прощаться с Росомахой

Буквально через пару месяцев Хью Джекман собирается "повесить когти на гвоздь" и попрощаться с Росомахой – героем, которого актер во франшизе "Люди Икс" играл на протяжении последних 16 лет. Впрочем, в недавнем интервью изданию Variety Джекман намекнул, что может передумать – благодаря Райану Рейнольдсу, звезде "Дэдпула".

В интервью Variety Хью Джекман признался, что рассматривает возможность съемок совместного фильма о Дэдпуле и Росомахе: "Я колеблюсь, потому что вижу, что это было бы идеальное сочетание. Но, возможно, время сейчас не подходящее".

Сам Рейнольдс, общаясь с фанатами, неоднократно заявлял, что хотел бы увидеть на одном экране своего героя и героя Джекмана. В том же интервью Variety Райан признался, что по-прежнему пытается заставить Хью передумать прощаться с Росомахой: "Не знаю, смогу ли я заставить его изменить решение. Все дело в аудитории: я хотел бы, чтобы сами зрители вдохновили Хью вернуться на один фильм".

Пока же в последний раз увидеть Хью Джекмана в роли Росомахи зрители смогут в марте 2017 года, когда на экранах появится "Логан".