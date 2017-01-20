Игорь Николаев показал любимое фото с Ириной Аллегровой

Сегодня, 20 января, свой день рождения празднует Ирина Аллегрова. Певице исполнилось 65 лет.

На странице в Instagram композитор Игорь Николаев, который написал для Аллегровой немало хитов, оставил для артистки трогательное поздравление.

Николаев также показал любимое фото с Ириной.

"Наше с Ирой любимое фото: сидим себе вечерком на берегу океана, такие загорелые, никуда не торопимся, болтаем! А что, классное было время! Сколько мы песен сделали, сколько счастливых минут творчества", – подписал кадр композитор.

Фото: Instagram