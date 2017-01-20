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Игорь Николаев показал любимое фото с Ириной Аллегровой http://www.segodnya.ua/img/article/7901/42_main.1484913132.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/42_tn.1484913132.jpg Звезды Ирина Аллегрова празднует день рождения. Артистке исполнилось 65 лет

Игорь Николаев показал любимое фото с Ириной Аллегровой

Сегодня, 15:00

Ирина Аллегрова празднует день рождения. Артистке исполнилось 65 лет

Игорь Николаев. Фото: Instagram
Игорь Николаев. Фото: Instagram

Сегодня, 20 января, свой день рождения празднует Ирина Аллегрова. Певице исполнилось 65 лет.

На странице в Instagram композитор Игорь Николаев, который написал для Аллегровой немало хитов, оставил для артистки трогательное поздравление.

Николаев также показал любимое фото с Ириной.

"Наше с Ирой любимое фото: сидим себе вечерком на берегу океана, такие загорелые, никуда не торопимся, болтаем!  А что, классное было время! Сколько мы песен сделали, сколько счастливых минут творчества", – подписал кадр композитор.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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