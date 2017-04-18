Иллюзионист Роман Бондарчук: "Угадываю пин-коды карточек своих зрителей"

Один из самых популярных иллюзионистов Украины Роман Бондарчук рассказал "Сегодня" о своем новом шоу, о том, когда впервые почувствовал в себе неординарные способности и каким фокусом гордится больше всего.

— Когда впервые почувствовали в себе неординарные способности?

— Изначально было огромное желание удивлять, но я не знал, как именно. Мне с самого начала нравился жанр иллюзия и то, как иллюзионисты держат зал в полном напряжении и восторге. Тем более, как происходят эти все невозможные вещи! А в один прекрасный момент я увидел по ТВ выступление Дэвида Копперфильда и отчетливо понял, кем хочу быть. После первых самых простых фокусов для одноклассников я почувствовал, что могу не просто показывать фокусы, но и заставлять людей верить во что-то большее, чем они видят.

— В школе как на вас реагировали одноклассники?

— У них был большой интерес разрушить миф и иллюзию, чтобы разоблачить мои секреты и сказать: "Ничего сложного в этом нет, я тоже так умею". Я тогда был единственным иллюзионистом в школе. Поэтому многие внеклассные занятия и мероприятия были дополнены моими номерами.

— Какой первый фокус вы сделали?

— Первый фокус был с монетами. Монета исчезала в коробке из-под спичек и больше не появлялась. Для каждой новой демонстрации фокуса нужна была новая монета, что моих родственников и друзей, конечно, не устраивало (улыбается).

— В своей работе вы выполняете сложнопостановочные трюки. Часто у вас бывали травмы?

— Да, безусловно, номера сложные технически и всегда предполагают возможный риск. Поэтому много времени уделяется репетициям. Само шоу, на которое приходит зритель, — это лишь верхушка айсберга, которому предшествуют недели и месяцы подготовки. На шоу ты не можешь сказать: "Стоп, техническая пауза!". Все должно быть отрепетировано много раз. Но даже это не гарантия, всегда нужно держать руку на пульсе, следить за тем, что происходит не только на сцене (свет, звук, техника и т. п.), но и за кулисами. На одном из шоу был неприятный момент. В номере, которым мы открываем концерт, используется стеклянный бокал, и он лопнул у меня в руке, порезав пальцы. Полилась кровь, а это самое начало выступления! И вот 45 минут первого отделения я все равно работал, не обращая внимания на порез, который очень сильно мешал, а рука была вся в крови. Думаю, зрители даже не обратили внимания на всю серьезность ситуации. В перерыве мне перебинтовали руку, и я доработал программу. Через пару недель все зажило. Теперь в трюках я не использую стекло, только пластик — для безопасности.

— Зрителям всегда интересно разгадать, как именно устроен фокус, в чем его фишка. Но большинство иллюзионистов это всячески скрывают. Вы тоже из этой категории?

— Я из той же категории фо­кусников (улыбается). Секрет фокуса — это же часть нас, иллюзионистов. Мы создаем загадку, секрет которой должен оставаться неразгаданным. Я часто провожу мастер-классы для взрослых, иногда для детей, на которых обучаю основам жанра — чтобы уже через пару занятий участник мог удивлять друзей. Но серьезные секреты все же остаются секретами.

— Каким номером своей программы вы гордитесь больше всего?

— Мне очень нравится интерактивная часть, где я общаюсь со зрителями со сцены. Это всегда игра в "кошки-мышки". В этой части шоу я угадываю пин-коды карточек зрителей, важные даты в их жизнях, показываю трюки с телефонами и многое другое. Если говорить о масштабных трюках — таких несколько. "Пазл" — номер, в котором девушка исчезает по частям самым необъяснимым образом, "Полет" — номер, когда случайная зрительница из зала без какой-либо подготовки взлетает над публикой.

— Нашла информацию, что вы ведете мастер-классы по психологическим иллюзиям и неклассическим стратегиях продвижения. О чем вы там рассказываете?

— Это микс из мастер-класса по фокусам и вариантам, как можно быть интереснее в том, что ты делаешь. Например, в продажах, в вопросах, как скрасить досуг своей девушки, развлечь друзей в школе и тому подобное. Публичным спикерам и ведущим мероприятий я помогаю добавить некоторые фишки, которые помогают им выделиться среди коллег, быть более оригинальными и уникальными.

— Какие фильмы на тему иллюзиона вам близки?

— Мне нравятся фильмы "Иллюзия обмана" и "Иллюзионист". Картины о том, каким действительно должен быть иллюзионист в XIX и XX веке. Фильмы о том, что всегда нужно идти в ногу со временем и привносить что-то современное и актуальное в жанр, а не показывать древние и скучные трюки.

— Кто ваш кумир в профессии?

— Есть несколько иллюзионистов, которые мне нравятся своим стилем работы. Это и Дэвид Копперфильд, и Стивен Фрейн, работающий под псевдонимом Dynamo, и Дэвид Стоун. Эти люди изменили жанр, привнеся в него что-то новое. И каждый из них по-своему индивидуален и крут.

— Расскажите, что зритель увидит на вашем выступлении 21 апреля во Freedom Event Hall? Что в нем самого затратного?

— Это шоу мы готовили более шести месяцев, а некоторые трюки — более двух лет. Я много путешествую по работе, бываю на выступлениях коллег, в том числе и на всемирно известных шоу. И вот после посещения одной из программ в Голландии моя жена вдохновила меня собрать все номера и сделать сольное шоу. Что я и воплотил в жизнь. Она, кстати, приложила руку и к постановке самого шоу. В этом проекте собраны мои самые любимые и лучшие номера. Будут и появления, и исчезновения, и чтение мыслей, и трюки с большим риском для моей жизни. Будет несколько премьер. Одним словом, это будет шоу, в котором я покажу жанр фокусов со всех сторон, во всех вариантах. Также будет специальный музыкальный гость, певец Даниил Клягин, который тоже будет презентовать свою новую песню. Сделать подобное шоу — уже само по себе затратно. Для каждого номера делается специальный реквизит, а это стоит немалых денег. Шьются костюмы, арендуется репетиционный зал... Вобщем, сопутствующих затрат — множество.