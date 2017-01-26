Интимные подробности брака Брэда Питта и Анджелины Джоли лягут в основу фильма

Роман между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли начался на съемочной площадке блокбастера "Мистер и миссис Смит" и сейчас, когда бракоразводный процесс в самом разгаре, их история снова окажется на экране. Правда, на этот раз у картины вряд ли будет счастливый финал.

В Голливуде планируют снять ленту о супружеской жизни пары и об их разногласиях, которые стали причиной развода. Над сценарием будет работать писатель и публицист Ян Гальперин — автор скандального бестселлера 2009 года "Бранджелина", в котором Ян предугадал развод голливудской пары. Писатель и режиссер планирует выпустить разоблачающий документальный фильм об истории Брэда и Анджелины. Гальперин также уверен, что Джоли и Питт расстались за год до официального заявления о своем разводе.

Источники, которые имеют отношение к проекту, рассказали: "Это итоговый фильм про Брэда и Анджелину, и в нем откроется много секретов. Ян проследил за каждой мелочью в этой истории и теперь готов рассказать всему миру про реальные причины их развода. Его команде также удалось достать некоторые эксклюзивные кадры из интервью актеров, которые еще никто никогда не видел".

Известно, что в фильме будет сделан акцент на неких подробностях интимного характера, но о чем именно пойдет речь – о душевных терзаниях или о сексе – авторы не уточняют.

Новый фильм получит название "Сломленные: невероятная история Бранджелины" (Broken: The Incredible Story of Brangelina). Лента будет транслироваться по ТВ после того, как права на нее приобретет корпорация Content Media Corporation.