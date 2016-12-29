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Ирина Билык с мужем споет в постели, а Злата Огневич – на луне (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/9_main.1483002442.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/9_tn.1483002442.jpg Звезды По сюжету главный герой праздничной истории — директор ночного клуба в исполнении Яна Цапника 

Ирина Билык с мужем споет в постели, а Злата Огневич – на луне (фото)

Сегодня, 12:00

По сюжету главный герой праздничной истории — директор ночного клуба в исполнении Яна Цапника 

В этом году телеканал "Интер" приглашает своих зрителей отметить Новый год в компании популярных украинских артистов в... ночном клубе! Именно в этом развлекательном заведении происходит действие огонька "Остаемся зимовать". По сюжету главный герой праздничной истории — директор ночного клуба в исполнении Яна Цапника — решает на Новый год провернуть аферу: организовать в клубе одновременно два разных концерта — шлягеров 90-х и современных хитов. Его не пугают возможные противоречия во взглядах и вкусах артистов и публики: собрав деньги за билеты, он собирается скрыться с двойной кассой. А все проблемы зрители и артисты пусть решают сами. К счастью, ситуацию спасает... любовь: покидая клуб, аферист вдруг замечает среди зрителей свою первую симпатию (Ольга Сумская). Он не может допустить, чтобы для нее новогодний вечер тоже был испорчен, поэтому возвращается и прилагает все усилия, чтобы праздник состоялся.

В результате в одном зале оказываются слушатели, пришедшие на разные концерты. В том числе — мама и дочь (Олеся Жураковская и Ольга Атанасова), бизнесмен (Владимир Стержаков) и его возлюбленная (Леся Никитюк) и многие другие.

А на сцене встречаются разные исполнители: Ирина Билык, Макс Барских, Наталья Могилевская, Monatik, Александр Пономарев, Никита Алексеев, Ани Лорак, "ТІК", Loboda, "Потап и Настя", Ольга Полякова, "Время и Стекло", Олег Винник, Real О, "НеАнгелы", Надежда Мейхер, Злата Огневич и другие. Ведущий новогодней вечеринки — Андрей Доманский: ему вместе с директором приходится "разруливать" сложившийся форс-мажор.

ДЕКОРАЦИИ. Для съемок огонька "Остаемся зимовать" сразу в трех павильонах киностудии им. Довженко построили декорации ночного клуба — с двумя движущимися сценами, танцполом, комфортной VIP-зоной и барной стойкой. Для оформления интерьера ночного клуба было использовано 50 тысяч декоративных пайеток, а также специальную ткань и серебристый дождик, доставленные из Милана. Кстати, за барной стойкой клуба работал настоящий профи — флейр-бармен Евгений Соколов, входящий в десятку лучших барменов мира. За пять дней съемок проекта он сделал больше сотни коктейлей и столько же различных барменских трюков. Принимал участие в съемках даже настоящий кот: по сюжету животное живет в кабинете директора клуба. Пушистый артист удивил всю съемочную группу, ведь очень четко выполнял все команды режиссера.

СЮРПРИЗЫ. Впервые на ТВ Ирина Билык выступит в дуэте со своим мужем — Асланом Ахмадовым. "Дома с Асланом мы часто поем вместе, — говорит певица. — Но мне хотелось, чтобы другие люди тоже нас услышали". При этом звездная пара пригласит всех телезрителей в свою... спальню! В номере на песню "Напополам" Ира и Аслан снялись в кровати, которая на большой скорости разъезжала по сцене.  Будет удивлять и Злата Огневич — на новогоднюю сцену она спустится на Луне в прямом смысле слова. Причем парить на небесном светиле Злата будет на высоте 10 метров над сценой без какой-либо страховки, при этом петь и танцевать в воздухе на 15-сантиметровых каблуках! В новогоднем проекте будет очень много пиротехнических трюков: будут стрелять фейерверками гитары музыкантов Олега Винника, а в номере группы "ТІК" заискрятся даже бюстгальтеры танцовщиц-инопланетянок! Эти и другие сюрпризы — в новогоднем огоньке телеканала "Интер" (31 декабря, 22:30).  
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Автор:

Панченко Алекс

Источник:

"Сегодня"

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