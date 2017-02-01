Ирина Билык в черном наряде снялась в клипе Димы Коляденко (фото)

Дима Коляденко удивил поклонников лирикой. Певец представил трек " Песня без слов". "Долгое время я сомневался в том, стоит ли мне исполнять лиричные медленные песни. Но затем понял: да, я – веселый, позитивный, жизнерадостный человек, но даже я иногда плачу. И вместе со мной плачет зал, когда я исполняю балладу "Песня без слов", потому что эта песня о настоящих чувствах", – отметил Дима Коляденко.

Автором музыки нового сингла артиста выступил композитор Усеин Бекиров, текст песни написал Игорь Мельник.

Также Дима Коляденко готовится презентовать клип на песню "Без слов", ставший режиссерским дебютом самого артиста. В музыкальном видео певец не только исполнил главную роль, но также стал автором сценария, главным режиссером-постановщиком. А партнерами Коляденко по съемочной площадке выступили Ирина Билык и пекинес Фанни. Премьера "Песня безслов" клипа состоится в феврале.

Фото: "Master Management"