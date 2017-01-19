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Ирина Дубцова не скрывает, что сделала пластику груди http://www.segodnya.ua/img/article/7896/96_main.1484817646.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/96_tn.1484817646.jpg Звезды Певица решилась на пластику бюста после рождения ребенка

Ирина Дубцова не скрывает, что сделала пластику груди

Сегодня, 11:30

Певица решилась на пластику бюста после рождения ребенка

Ирина Дубцова. Фото: Instagram
Ирина Дубцова. Фото: Instagram

Многие знаменитости стараются скрыть от общественности то, что когда-то они прибегали к помощи пластических хирургов. Ирина Дубцова не из их числа. Певица не скрывает, что подкорректировала грудь.

По информации "7 дней", Ирина решилась на пластику бюста после рождения ребенка. По словам артистки, она вовсе не против пластических операций, если они пойдут на пользу, однако звезда уверена, что важно в этом деле знать меру.

"У меня есть подруги, которые сделали себе пластику по глупости, и теперь им ничего другого не остается, как смеяться над собой и над своими пухлыми губами. И это хорошо, когда есть чувство юмора. А если его нет? Тогда требуется помощь психологов, психотерапевтов", — цитирует Дубцову издание.
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Источники:

7 дней, cosmo.ru

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