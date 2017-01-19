Ирина Дубцова не скрывает, что сделала пластику груди

Многие знаменитости стараются скрыть от общественности то, что когда-то они прибегали к помощи пластических хирургов. Ирина Дубцова не из их числа. Певица не скрывает, что подкорректировала грудь.

По информации "7 дней", Ирина решилась на пластику бюста после рождения ребенка. По словам артистки, она вовсе не против пластических операций, если они пойдут на пользу, однако звезда уверена, что важно в этом деле знать меру.

"У меня есть подруги, которые сделали себе пластику по глупости, и теперь им ничего другого не остается, как смеяться над собой и над своими пухлыми губами. И это хорошо, когда есть чувство юмора. А если его нет? Тогда требуется помощь психологов, психотерапевтов", — цитирует Дубцову издание.