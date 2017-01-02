Ирина Дубцова в откровенном мини провела новогоднюю ночь с бывшим мужем (фото)
Артистка показала, как отметила Новый год
Певица Ирина Дубцова на странице в Instagram поделилась праздничными фото. Артистка показала, как отметила Новый год.
Певица ради сына Артема воссоединилась с бывшим мужем – музыкантом Романом Черницыным.
"Говорят, чтобы найти свою вторую половинку, нужно сначала найти первую!", — написала она под общим снимком с Романом.
Для новогодней ночи Ирина выбрала блестящее мини-платье со смелым декольте.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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