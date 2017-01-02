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Ирина Дубцова в откровенном мини провела новогоднюю ночь с бывшим мужем (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/55_main.1483353373.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/55_tn.1483353373.jpg Звезды Артистка показала, как отметила Новый год

Ирина Дубцова в откровенном мини провела новогоднюю ночь с бывшим мужем (фото)

Сегодня, 14:30

Артистка показала, как отметила Новый год

Ирина Дубцова. Фото: Instagram
Ирина Дубцова. Фото: Instagram

Певица Ирина Дубцова на странице в Instagram поделилась праздничными фото. Артистка показала, как отметила Новый год.

Певица ради сына Артема воссоединилась с бывшим мужем – музыкантом Романом Черницыным.

"Говорят, чтобы найти свою вторую половинку, нужно сначала найти первую!", — написала она под общим снимком с Романом.

Для новогодней ночи Ирина выбрала блестящее мини-платье со смелым декольте.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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