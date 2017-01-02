Ирина Дубцова в откровенном мини провела новогоднюю ночь с бывшим мужем (фото)

Артистка показала, как отметила Новый год

Певица Ирина Дубцова на странице в Instagram поделилась праздничными фото. Артистка показала, как отметила Новый год.

Певица ради сына Артема воссоединилась с бывшим мужем – музыкантом Романом Черницыным.

"Говорят, чтобы найти свою вторую половинку, нужно сначала найти первую!", — написала она под общим снимком с Романом.

Для новогодней ночи Ирина выбрала блестящее мини-платье со смелым декольте.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram