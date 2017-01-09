Ирина Шейк и Брэдли Купер отпраздновали свои дни рождения с Сиенной Миллер и Леди Гагой

Влюбленная пара – Ирина Шейк и Брэдли Купер – отмечают дни рождения с перерывом в сутки: 6 января Ирине исполнился 31 год, а 5 января 42 года исполнилось Брэдли. Чтобы праздник был веселым вдвойне, звезды отпраздновали его вместе, пригласив на торжество близких друзей, среди которых – сплошь звезды. Так, на двойной день рождения Шейк и Купера, который они устроили в доме актера в Лос-Анджелесе, пришли Сиенна Миллер, Леди Гага, Алисса Милано с мужем Дэйвом Баглиари, Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон, Джона Хилл, Дэйв Шапелл и другие знаменитости.

Снимками с торжества, пара не делилась: Шейк опубликовала в Instagam лишь фото торта, украшенного цветами и мандаринами. Как сообщает E! News, организовывая праздник, Брэдли думал не столько о себе, сколько о том, как доставить максимум удовольствия беременной Ирине: "В этот вечер перед гостями выступала Леди Гага, играл на саксофоне Дэйв Шапелл... Брэдли хотел устроить для Ирины нечто особенное. Он начал дарить ей подарки еще до праздника".

Ресурс E! News одним из первых сообщил и о том, что Шейк и Купер уже узнали пол будущего ребенка и даже выбрали для него несколько имен: "Ирина и Брэдли так взволнованы, что станут родителями. Они уже выбрали несколько имен для будущего малыша, которые им нравятся. Они узнали пол ребенка, осталось точно определиться с именем. Они очень любят друг друга и не собираются останавливаться на одном ребенке".