Ирина Шейк показала фигуру в бикини через месяц после родов

Сегодня, 10:30

31-летняя Ирина позирует на надувном матрасе в соблазнительном купальнике

Ирина Шейк. Фото: AFP
Ирина Шейк. Фото: AFP

Супермодель Ирина Шейк, которая 21 марта впервые с тала матерью (модель родила своему возлюбленному, актеру Брэдли Куперу, дочь), сегодня опубликовала в Instagram фото в раздельном купальнике.

"Перед закатом, #нынешнее состояние", – подписала кадр звезда.

На снимке 31-летняя Ирина позирует на надувном матрасе в соблазнительном черном бикини, демонстрируя фигуру после родов.

Шейк похвасталась плоским животиком и пышной грудью.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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