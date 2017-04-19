Ирина Шейк показала фигуру в бикини через месяц после родов
31-летняя Ирина позирует на надувном матрасе в соблазнительном купальнике
Супермодель Ирина Шейк, которая 21 марта впервые с тала матерью (модель родила своему возлюбленному, актеру Брэдли Куперу, дочь), сегодня опубликовала в Instagram фото в раздельном купальнике.
"Перед закатом, #нынешнее состояние", – подписала кадр звезда.
На снимке 31-летняя Ирина позирует на надувном матрасе в соблазнительном черном бикини, демонстрируя фигуру после родов.
Шейк похвасталась плоским животиком и пышной грудью.
Фото: Instagram
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