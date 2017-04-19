Ирина Шейк показала фигуру в бикини через месяц после родов

31-летняя Ирина позирует на надувном матрасе в соблазнительном купальнике

Супермодель Ирина Шейк, которая 21 марта впервые с тала матерью (модель родила своему возлюбленному, актеру Брэдли Куперу, дочь), сегодня опубликовала в Instagram фото в раздельном купальнике.

"Перед закатом, #нынешнее состояние", – подписала кадр звезда.

На снимке 31-летняя Ирина позирует на надувном матрасе в соблазнительном черном бикини, демонстрируя фигуру после родов.

Шейк похвасталась плоским животиком и пышной грудью.

Фото: Instagram