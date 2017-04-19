Иван Дорн – о ситуации с Юлией Самойловой: Россия сделала хитрый ход

Певец поделился, что сам когда-то хотел участвовать в Евровидении, но потом понял, что это не его

Украинский исполнитель Иван Дорн рассказал, что думает о российской участнице Юлии Самойловой, которую РФ выбрала в качестве конкурсантки. В интервью изданию Meduza артист поведал о своем новом альбоме, о том, что думает о группе Грибы и о предстоящем музыкальном конкурсе Евровидение, которое состоится в Киеве. Также Дорн высказался касательно выбора России в пользу того, чтобы участие на Евровидении 2017 принимала Юлия Самойлова.

"Получается, что есть закон Украины, с которым она пересеклась, и тут уж я точно не советчик. Естественно, будет защищаться закон, который был еще до Евровидения. Конечно, со стороны России получился такой хитрый ход. Я вот что понять не могу: они знали, что ее не пустят, потому что она была в Крыму?", – сказал Дорн.

Также Дорн поделился и тем, что сам когда-то хотел участвовать в Евровидении, но потом понял, что это не его. "Честно говоря, я спокойно отношусь к Евровидению. В детстве я действительно переживал, мне хотелось там оказаться, выступить там, всех покорить. А потом я понял, что это все-таки не мой формат — к тому же оно не меняется. Так что я бы по этому поводу просто не переживал", – добавил Дорн.

Напомним, не так давно Иван Дорн оказался в эпицентре скандала из-за своих слов. Он сказал, что между Украиной и Россией: "Нет ничего, кроме дружбы".

22 марта СБУ запретила Юлии Самойловой въезжать на территорию Украины, так как она нарушила пересечения границы с Крымом и дала на оккупированном полуострове концерт в 2015 году.

Евровидение 2017 состоится в Киеве 9, 11 и 13 мая. РФ не будет принимать участие в конкурсе. 13 апреля организаторы Евровидения окончательно подтвердили, что Россия не будет участвовать в конкурсе.