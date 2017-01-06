Ivan NAVI представил колядку к Рождеству (видео)

Молодой украинский певец и номинант премии YUNA Ivan NAVI спел любимую карпатскую колядку и пожелал всем веселого Рождества.

"Це моя улюблена колядка з дитинства. Навчили мене її дідусь з бабусею. Вона для мене найцінніший подарунок на Різдво, тому цього року хочу її подарувати і вам! Два дні тому я прокинувся з ідеєю як вона повинна звучати в записі – лише в супроводі контрабасу. Одразу побіг на студію, записали ми за одну ніч, а зйомки відео і його монтаж зайняли всього лише 1 день. Дуже хочу, щоб традиції жили і передавались далі, тому давайте колядувати разом. Веселого Різдва!", – комментирует певец.