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Ivan NAVI представил колядку к Рождеству (видео)

Сегодня, 18:00

Украинский певец спел любимую карпатскую колядку

Ivan NAVI. Кадр из видео
Ivan NAVI. Кадр из видео

Молодой украинский певец и номинант премии YUNA Ivan NAVI спел любимую карпатскую колядку и пожелал всем веселого Рождества.

"Це моя улюблена колядка з дитинства. Навчили мене її дідусь з бабусею. Вона для мене найцінніший подарунок на Різдво, тому цього року хочу її подарувати і вам! Два дні тому я прокинувся з ідеєю як вона повинна звучати в записі – лише в супроводі контрабасу. Одразу побіг на студію, записали ми за одну ніч, а зйомки відео і його монтаж зайняли всього лише 1 день. Дуже хочу, щоб традиції жили і передавались далі, тому давайте колядувати разом. Веселого Різдва!", – комментирует певец.
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"Сегодня"

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