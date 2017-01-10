Иванка Трамп покидает собственный модный лейбл (фото)
Причиной этому послужила критика за продвижение золотого браслета стоимостью $10,8 тыс. из линейки ее бренда
Дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп покидает собственный модный лейбл, сообщает Fashionista.
По данным издания, Трамп начала дистанцироваться от бренда Ivanka Trump еще в ноябре 2016 года. Причиной этому послужила критика за продвижение золотого браслета стоимостью $10,8 тыс. из линейки ее бренда во время первого после президентских выборов появления семьи Трамп в программе 60 Minutes.
Ранее также стало известно, что Трамп намерена изъять свои инвестиции, реструктурировать активы и покинуть руководящие посты в строительной компании Trump Organisation.
При этом, отмечается, что ее муж Джаред Кушнер станет старшим советником Дональда Трампа после инаугурации.
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