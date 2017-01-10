Иванка Трамп покидает собственный модный лейбл (фото)

Причиной этому послужила критика за продвижение золотого браслета стоимостью $10,8 тыс. из линейки ее бренда

Дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп покидает собственный модный лейбл, сообщает Fashionista.

По данным издания, Трамп начала дистанцироваться от бренда Ivanka Trump еще в ноябре 2016 года. Причиной этому послужила критика за продвижение золотого браслета стоимостью $10,8 тыс. из линейки ее бренда во время первого после президентских выборов появления семьи Трамп в программе 60 Minutes.

Ранее также стало известно, что Трамп намерена изъять свои инвестиции, реструктурировать активы и покинуть руководящие посты в строительной компании Trump Organisation.

New Year's Eve + Last Night of Chanukah Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 1 2017 в 2:22 PST

При этом, отмечается, что ее муж Джаред Кушнер станет старшим советником Дональда Трампа после инаугурации.