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Иванка Трамп покидает собственный модный лейбл (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/14_main.1484069244.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/14_tn.1484069244.jpg Звезды Причиной этому послужила критика за продвижение золотого браслета стоимостью $10,8 тыс. из линейки ее бренда

Иванка Трамп покидает собственный модный лейбл (фото)

Сегодня, 19:24

Причиной этому послужила критика за продвижение золотого браслета стоимостью $10,8 тыс. из линейки ее бренда

Дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп покидает собственный модный лейбл, сообщает Fashionista.

По данным издания, Трамп начала дистанцироваться от бренда Ivanka Trump еще в ноябре 2016 года. Причиной этому послужила критика за продвижение золотого браслета стоимостью $10,8 тыс. из линейки ее бренда во время первого после президентских выборов появления семьи Трамп в программе 60 Minutes.

Ранее также стало известно, что Трамп намерена изъять свои инвестиции, реструктурировать активы и покинуть руководящие посты в строительной компании Trump Organisation.

New Year's Eve + Last Night of Chanukah

Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump)

При этом, отмечается, что ее муж Джаред Кушнер станет старшим советником Дональда Трампа после инаугурации.
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Источник:

gazeta.ru

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