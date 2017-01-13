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Из-за балерины Екатерины Кухар Александру Стоянову наложили гипс http://www.segodnya.ua/img/article/7879/61_main.1484308903.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/61_tn.1484308903.jpg Звезды На свой первый гонорар Премьер балета Александр Стоянов купил брату монитор для компьютера

Из-за балерины Екатерины Кухар Александру Стоянову наложили гипс

Сегодня, 15:00

На свой первый гонорар Премьер балета Александр Стоянов купил брату монитор для компьютера

Александр Стоянов и Екатерина Кухар. Фото: пресс-служба
Александр Стоянов и Екатерина Кухар. Фото: пресс-служба

Премьер балета Александр Стоянов рассказал о химии между партнерами, театральных интригах и гонорарах артистов.

"Сейчас мы очень много гастролируем за границей. Америка в декабре, Франция в январе, потом Германия, Канада, Израиль...и так бесконечно. Но мы всегда с большим удовольствием возвращаемся на родную сцену и даем спектакли для наших любимых родных зрителей Украины. 31 декабря и 2 января мы с Катериной Кухар танцевали на киевской сцене спектакль "Щелкунчик" – это для меня очень знаковый спектакль, я танцую в нем всегда с большим удовольствием. А 31 декабря его танцую только в любимом театре Национальная опера Украины – это уже традиция, – делится танцор.

Александр Стоянов рассказал о своих первых гастролях и гонораре. "На свои первые гастроли я поехал, будучи еще студентом 1-го курса хореографического училища. Это была Япония. Впечатления были незабываемые. Радикально другая культура, питание, менталитет. Все друг- другу уступают дорогу, благодарят, извиняются...Это мне запомнилось больше всего. Сейчас объясню почему. После трех недель гастролей в Японии мы, наконец-то вернулись в Киев. Это была ночь. Я попросил, чтоб меня высадили немного раньше, хотел прогуляться. И вот я вышел. Валялся мусор, пустые бутылки... Ко мне подходит нечто пьяное и говорить "слыш, паренек, 2 рубля не найдется. На бутылку не хватает. После Японии это казалось диким. Но в тоже время могу точно сказать, что вот так ровненько, под линеечку, как живут, например, в Швейцарии я бы не хотел. Душа у наших людей шире, несмотря на какие-то шероховатости.  На свой первый гонорар я купил брату монитор для компьютера, который появился на украинском рынке только через 5 лет. Родителям фотоаппарат Kyocera, который предназначался только для Японского рынка. Кучу японских сувениров... Да, для меня на то время гонорар был достаточно внушительным! Под конец гастролей в Японии у меня осталось всего 300 долларов. Чемоданы были забиты подарками, а вот похвастаться перед родителями тремя бумажками было не очень круто. Как мне тогда казалось. И я решил пойти в банк и поменять 200 долларов по одному. Получилась достаточно внушительная стопка. Положив стодолларовую банкноту сверху двухсот единичек, я скрутил их в рулон, как в фильмах про гангстеров и направился домой. Разбирая дома подарки при брате и сестрах я вытащил рулон денег. Я думаю, что описывать паузу, удивление и т.д. нет смысла".

Стоянов признался, что ему приходилось отказываться от ролей из-за любви: "Я вел спектакли с переломами, с сорванной спиной, с температурой и отравлением. Но есть одна причина, по которой я отказывался танцевать с другими партнершами и ехать на гастроли – это любовь. Например, спектакль "Ромео и Джульетта" я всегда танцую только с Екатериной Кухар. Было очень мало случаев, когда я соглашался танцевать с другими партнершами. Только когда Катерина была в декрете.  Однажды я отказаться от гастролей во Франции с другой партнершей, для этого мне пришлось сломать руку, чтоб объяснить причину своего отказа. Сломать руку оказалось не так уж и легко. Но все получилось, и я остался в Киеве в гипсе со своей любимой. Поддержки и объятия – это наша работа. Хотя я немного ревнивый, но справедливый. Я не позволяю делать другим то, чего не позволил бы себе с другими. Но Екатерина очень хорошо знает рамки дозволенного".
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Источник:

"Сегодня"

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