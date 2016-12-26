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Известная актриса "похоронила" Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла http://www.segodnya.ua/img/article/7830/85_main.1482744980.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/85_tn.1482744980.jpg Звезды В посте для соцсети Сара Мишель Геллар использовала хештег #ripboygeorge

Известная актриса "похоронила" Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла

Сегодня, 12:39

В посте для соцсети Сара Мишель Геллар использовала хештег #ripboygeorge

Актриса быстро исправилась. Фото: SarahMGellar
Актриса быстро исправилась. Фото: SarahMGellar

Американская актриса Сара Мишель Геллар перепутала британского певца Джорджа Майкла с его коллегой Боем Джорджем, передает Daily Mirror.

По данным издания, 39-летняя актриса "похоронила" не того певца в скорбном посте в Twitter.

В сообщении Геллар использовала хештег #ripboygeorge ("покойся с миром, Бой Джордж").

"Ты и правда хочешь сделать мне больно? Похоже, это так, 2016-й — #ripboygeorge. Я действительно была одной из твоих самых преданных поклонниц", — написала Сара Мишель.

Ее подписчики моментально отреагировали на такую оплошность и указали ей на ошибку. "Пссст, @SarahMGellar, ошиблась парнем", — написал один из поклонников.

Поняв свою ошибку, актриса удалила твит и опубликовала новый. "Вот почему обычно я не комментирую общественные топики. Но это [смерть певца] было так грустно и прямо на Рождество. Урок усвоен", — отметила Геллар.

Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.
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Источник:

"Сегодня"

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