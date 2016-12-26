Известная актриса "похоронила" Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла
В посте для соцсети Сара Мишель Геллар использовала хештег #ripboygeorge
Американская актриса Сара Мишель Геллар перепутала британского певца Джорджа Майкла с его коллегой Боем Джорджем, передает Daily Mirror.
По данным издания, 39-летняя актриса "похоронила" не того певца в скорбном посте в Twitter.
В сообщении Геллар использовала хештег #ripboygeorge ("покойся с миром, Бой Джордж").
"Ты и правда хочешь сделать мне больно? Похоже, это так, 2016-й — #ripboygeorge. Я действительно была одной из твоих самых преданных поклонниц", — написала Сара Мишель.
- Читайте также: Умер Джордж Майкл: ТОП-5 популярных песен артиста
Ее подписчики моментально отреагировали на такую оплошность и указали ей на ошибку. "Пссст, @SarahMGellar, ошиблась парнем", — написал один из поклонников.
Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad— Sarah Michelle (@SarahMGellar) 25 декабря 2016 г.
Поняв свою ошибку, актриса удалила твит и опубликовала новый. "Вот почему обычно я не комментирую общественные топики. Но это [смерть певца] было так грустно и прямо на Рождество. Урок усвоен", — отметила Геллар.
Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.
Вы сейчас просматриваете новость "Известная актриса "похоронила" Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии