Известная актриса "похоронила" Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла

Американская актриса Сара Мишель Геллар перепутала британского певца Джорджа Майкла с его коллегой Боем Джорджем, передает Daily Mirror.

По данным издания, 39-летняя актриса "похоронила" не того певца в скорбном посте в Twitter.

В сообщении Геллар использовала хештег #ripboygeorge ("покойся с миром, Бой Джордж").

"Ты и правда хочешь сделать мне больно? Похоже, это так, 2016-й — #ripboygeorge. Я действительно была одной из твоих самых преданных поклонниц", — написала Сара Мишель.

Ее подписчики моментально отреагировали на такую оплошность и указали ей на ошибку. "Пссст, @SarahMGellar, ошиблась парнем", — написал один из поклонников.

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad