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Известная фитнес-модель позирует в стрингах и топлес (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/6_main.1483664457.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/6_tn.1483664457.jpg Звезды Пэйдж Хэтэуэй поразила откровенными фото

Известная фитнес-модель позирует в стрингах и топлес (фото,видео)

Сегодня, 07:00

Пэйдж Хэтэуэй поразила откровенными фото

Знаменитая американская фитнес-модель Пейдж Хэтэуэй порадовала поклонников новыми соблазнительными фото в своем микроблоге в Instagram.

Девушке 28 лет, родом она из города Миннесота. Пейдж заняла второе место на соревнованиях "Ронни Коулман Классик" в ее штате, после чего активно начала следить за своим питанием и здоровьем.

Вскоре Пейдж обнаружила мощь социальных сетей и с тех пор раскручивается там. Она посвятила свою жизнь рекламе здоровья и фитнеса для всех, независимо от того, занимаются ли они им профессионально или в качестве любителей.

За жизнью красотки следят 3,8 миллиона подписчиков.
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Источник:

"Сегодня"

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