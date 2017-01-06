Известная фитнес-модель позирует в стрингах и топлес (фото,видео)
Пэйдж Хэтэуэй поразила откровенными фото
Знаменитая американская фитнес-модель Пейдж Хэтэуэй порадовала поклонников новыми соблазнительными фото в своем микроблоге в Instagram.
Девушке 28 лет, родом она из города Миннесота. Пейдж заняла второе место на соревнованиях "Ронни Коулман Классик" в ее штате, после чего активно начала следить за своим питанием и здоровьем.
Вскоре Пейдж обнаружила мощь социальных сетей и с тех пор раскручивается там. Она посвятила свою жизнь рекламе здоровья и фитнеса для всех, независимо от того, занимаются ли они им профессионально или в качестве любителей.
За жизнью красотки следят 3,8 миллиона подписчиков.
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