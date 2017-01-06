Известная фитнес-модель позирует в стрингах и топлес (фото,видео)

Знаменитая американская фитнес-модель Пейдж Хэтэуэй порадовала поклонников новыми соблазнительными фото в своем микроблоге в Instagram.

Девушке 28 лет, родом она из города Миннесота. Пейдж заняла второе место на соревнованиях "Ронни Коулман Классик" в ее штате, после чего активно начала следить за своим питанием и здоровьем.

Вскоре Пейдж обнаружила мощь социальных сетей и с тех пор раскручивается там. Она посвятила свою жизнь рекламе здоровья и фитнеса для всех, независимо от того, занимаются ли они им профессионально или в качестве любителей.

За жизнью красотки следят 3,8 миллиона подписчиков.

Видео опубликовано Paige Hathaway (@paigehathaway) Дек 6 2016 в 7:54 PST

Видео опубликовано Paige Hathaway (@paigehathaway) Янв 3 2017 в 6:05 PST