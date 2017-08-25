Известная фитнес-модель разделась на пляже

Известная фитнес-модель Пейдж Хэтэуэй порадовала поклонников в Instagram новыми откровенными фото. Спортивная красотка позирует ню на пляже.

Напомним, девушке 29 лет, родом она из города Миннесота. Пейдж заняла второе место на соревнованиях "Ронни Коулман Классик" в ее штате, после чего активно начала следить за своим питанием и здоровьем.

Вскоре Пейдж обнаружила мощь социальных сетей и с тех пор раскручивается там. Она посвятила свою жизнь рекламе здоровья и фитнеса для всех, занимаются ли они им профессионально или в качестве любителей. Спортсменка мотивирует своих поклонников на занятия спортом, постоянно демонстрируя сильные ноги и рельефный пресс. Сейчас за жизнью девушки следит 4 миллиона подписчиков.

Публикация от Paige Hathaway (@paigehathaway) Авг 24 2017 в 6:04 PDT

Публикация от Paige Hathaway (@paigehathaway) Авг 19 2017 в 12:01 PDT

Публикация от Paige Hathaway (@paigehathaway) Авг 20 2017 в 7:45 PDT

Публикация от Paige Hathaway (@paigehathaway) Авг 16 2017 в 7:48 PDT

Публикация от Paige Hathaway (@paigehathaway) Авг 21 2017 в 6:56 PDT

Публикация от Paige Hathaway (@paigehathaway) Июл 27 2017 в 6:57 PDT

Публикация от Paige Hathaway (@paigehathaway) Июл 25 2017 в 11:26 PDT

Ранее известная фитнес-модель похвасталась стальным прессом.