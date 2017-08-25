Известная фитнес-модель разделась на пляже
Спортивная красотка Пейдж Хэтэуэй похвасталась подкачанным телом
Известная фитнес-модель Пейдж Хэтэуэй порадовала поклонников в Instagram новыми откровенными фото. Спортивная красотка позирует ню на пляже.
Напомним, девушке 29 лет, родом она из города Миннесота. Пейдж заняла второе место на соревнованиях "Ронни Коулман Классик" в ее штате, после чего активно начала следить за своим питанием и здоровьем.
Вскоре Пейдж обнаружила мощь социальных сетей и с тех пор раскручивается там. Она посвятила свою жизнь рекламе здоровья и фитнеса для всех, занимаются ли они им профессионально или в качестве любителей. Спортсменка мотивирует своих поклонников на занятия спортом, постоянно демонстрируя сильные ноги и рельефный пресс. Сейчас за жизнью девушки следит 4 миллиона подписчиков.
Ранее известная фитнес-модель похвасталась стальным прессом.
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