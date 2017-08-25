Известная фитнес-модель разделась на пляже

Сегодня, 23:02

Спортивная красотка Пейдж Хэтэуэй похвасталась подкачанным телом

Пейдж Хэтэуэй Фото: instagram.com/paigehathaway
Пейдж Хэтэуэй Фото: instagram.com/paigehathaway

Известная фитнес-модель Пейдж Хэтэуэй порадовала поклонников в Instagram новыми откровенными фото. Спортивная красотка позирует ню на пляже.

Напомним, девушке 29 лет, родом она из города Миннесота. Пейдж заняла второе место на соревнованиях "Ронни Коулман Классик" в ее штате, после чего активно начала следить за своим питанием и здоровьем.

Вскоре Пейдж обнаружила мощь социальных сетей и с тех пор раскручивается там. Она посвятила свою жизнь рекламе здоровья и фитнеса для всех, занимаются ли они им профессионально или в качестве любителей. Спортсменка мотивирует своих поклонников на занятия спортом, постоянно демонстрируя сильные ноги и рельефный пресс. Сейчас за жизнью девушки следит 4 миллиона подписчиков.

Ранее известная фитнес-модель похвасталась стальным прессом.
ню, instagram, Пейдж Хэтэуэй, фитнес-модель

Вы сейчас просматриваете новость "Известная фитнес-модель разделась на пляже". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Линдси Пелас. Фото: instagram.com/lindseypelas

Модель с 8-м размером груди завалила Instagram откровенными фото

23 Августа, 04:27

Фитнес-красотка продемонстрировала все прелести своей фигуры

Звезды

Линдси Пелас. Фото: instagram.com/lindseypelas

Звезда Instagram засветила грудь 8 размера в прозрачном топе

5 Августа, 06:01

На страничку красотки в Instagram подписаны 6,7 млн поклонников

Звезды

Кэти Элис Генри. Фото: instagram.com/katyaelisehenry

Сексуальная фитнес-модель показала, как качает попу

30 Июля, 04:44

За жизнью девушки следят более 3,8 млн подписчиков

Звезды

Анна Нистром. Фото: instagram.com/annanystrom

Горячая модель, покорившая интернет своими формами, снялась без белья

28 Июля, 05:51

Девушка любит эффектные фото, а также публикует совместные снимки со своей мамой-красавицей, которую часто принимают за ее сестру

Звезды

Пейдж Хэтэуэй Фото: instagram.com/paigehathaway

Известная фитнес-модель похвасталась стальным прессом

27 Июля, 06:56

Спортивная красотка Пейдж Хэтэуэй похвасталась подкачанным телом

Звезды

Ана Чери. Фото: instagram.com/anacheri

Сексуальная Ана Чери подчеркнула пышную грудь прозрачным топом

27 Июля, 05:28

На аккаунт красавицы подписаны более 10 миллионов человек

Звезды

Кэти Элис Генри. Фото: instagram.com/katyaelisehenry

Сексуальная фитнес-модель разделась в Instagram

27 Июля, 00:07

Девушка позирует топлес в расстегнутых спортивных штанах, оголяющих ее накачанные бедра

Звезды

Хельга Лавкейти. Фото: instagram.com/helga_model

Российская модель с пышной грудью позирует в мини-купальнике

25 Июля, 22:36

На аккаунт красотки в Instagram подписалось более 3,3 млн человек

Звезды

Ана Чери. Фото: instagram.com/anacheri

Сексуальная Ана Чери порадовала новыми откровенными фото

23 Июля, 05:23

Природа наградила девушку аппетитными формами

Звезды

Хельга Лавкейти. Фото: instagram.com/helga_model

Фитнес-модель с пышной грудью похвасталась фигурой в бикини

19 Июля, 05:09

На аккаунт красотки в Instagram подписалось более 3,3 млн человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования