Известный глянец перепутал Ксению Собчак с Мадонной (фото)

Сегодня, 07:38

Телеведущая такую оплошность пропустить не могла, и написала по этому поводу пост в Instagram

Ксения прилетела на Неделю моды в Париж. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ксения прилетела на Неделю моды в Париж. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Американский журнал Harpers Bazaar перепутал российскую телеведущую Ксению Собчак с американской певицей Мадонной.

Такую ошибку он допустил в подписи к снимку, который был сделан на Недели моды в Париже.

Сайт опубликовал фоторепортаж, посвященный уличному стилю знаменитостей. Автором снимков стал Тайлер Джо.

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В описании одного из фото названы Мадонна, Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко, хотя на самом деле на снимке не Мадонна, а Собчак.

Примечательно, что сама Ксения такую оплошность глянца пропустить не могла, и написала по этому поводу пост в Instagram.

вот и фото, которое до сих пор висит с подписью "Мадонна". Буду скриншотик внукам показывать! А я бы назвала "Трое в шапках и черный ворон за плечом"", – пошутила Собчак.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак впервые разлучилась с сыном ради Недели моды в Париже.
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Источник:

"Сегодня"

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