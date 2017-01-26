Известный глянец перепутал Ксению Собчак с Мадонной (фото)

Телеведущая такую оплошность пропустить не могла, и написала по этому поводу пост в Instagram

Американский журнал Harpers Bazaar перепутал российскую телеведущую Ксению Собчак с американской певицей Мадонной.

Такую ошибку он допустил в подписи к снимку, который был сделан на Недели моды в Париже.

Сайт опубликовал фоторепортаж, посвященный уличному стилю знаменитостей. Автором снимков стал Тайлер Джо.

В описании одного из фото названы Мадонна, Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко, хотя на самом деле на снимке не Мадонна, а Собчак.

Примечательно, что сама Ксения такую оплошность глянца пропустить не могла, и написала по этому поводу пост в Instagram.

А вот и фото ,которое до сих пор висит с подписью "Мадонна". Буду скриншотик внукам показывать А я бы назвала "Трое в шапках и черный ворон за плечом":))) #трендывдело #всеоттенкисерого Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 25 2017 в 7:11 PST

"А вот и фото, которое до сих пор висит с подписью "Мадонна". Буду скриншотик внукам показывать! А я бы назвала "Трое в шапках и черный ворон за плечом"", – пошутила Собчак.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак впервые разлучилась с сыном ради Недели моды в Париже.