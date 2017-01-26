Известный глянец перепутал Ксению Собчак с Мадонной (фото)
Телеведущая такую оплошность пропустить не могла, и написала по этому поводу пост в Instagram
Американский журнал Harpers Bazaar перепутал российскую телеведущую Ксению Собчак с американской певицей Мадонной.
Такую ошибку он допустил в подписи к снимку, который был сделан на Недели моды в Париже.
Сайт опубликовал фоторепортаж, посвященный уличному стилю знаменитостей. Автором снимков стал Тайлер Джо.
В описании одного из фото названы Мадонна, Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко, хотя на самом деле на снимке не Мадонна, а Собчак.
Примечательно, что сама Ксения такую оплошность глянца пропустить не могла, и написала по этому поводу пост в Instagram.
"А вот и фото, которое до сих пор висит с подписью "Мадонна". Буду скриншотик внукам показывать! А я бы назвала "Трое в шапках и черный ворон за плечом"", – пошутила Собчак.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак впервые разлучилась с сыном ради Недели моды в Париже.
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