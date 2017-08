К 30-летию "Грязных танцев": 10 интересных фактов о культовой мелодраме

21 августа культовая мелодрама "Грязные танцы" отмечает 30 лет с момента выхода в широкий прокат – и в честь юбилея одного из самых знаменитых музыкальных фильмов Голливуда kinoafisha.info собрал самые интересные факты о картине.

Сценарист и продюсер "Грязных танцев" Элинор Бергстин написала сценарий музыкальной мелодрамы, основываясь на собственном опыте. Она тоже росла в Бруклине в семье доктора-еврея, у нее была сестра по имени Фрэнсис (настоящее имя Бейби в фильме), Элинор тоже проводила летние каникулы в семейных пансионатах Кэтскиллс в начале 60-х. Как и главный герой, Бергстин подрабатывала инструктором по танцам.

Патрик Суэйзи был первым и единственным кандидатом на роль Джонни: "Когда Патрик прилетел в Нью-Йорк на пробы и я встретила его в аэропорту, я сразу ему сказала: "Когда я писала сценарий, я даже не знала о вашем существовании, но, если вы откажетесь от роли, мне будет очень сложно представить в этой роли кого-то другого", – рассказала Бергстин в интервью E! News.

Бейби сама Элинор Бергстин изначально представляла себе совсем не так – в ее воображении главная героиня выглядела хрупкой худой девушкой с темными кудрявыми волосами. Но, когда на кастинг пришла 27-летняя Дженнифер Грей, Бергстин поняла, что именно эта актриса идеально подходит на главную роль. У Дженнифер, кстати, есть танцевальные "корни", которые помогли ей справиться с прослушиванием: отец актрисы – обладатель "Оскара" за роль в культовом "Кабаре" с Лайзой Минелли, актер Джоэл Грей.

Кастинг на другие роли в "Грязных танцах" оказался куда сложнее. Так, Келли Бишоп досталась роль мамы главной героини, миссис Хаусман, совершенно случайно. Изначально роль отошла Линн Липтон, которая даже приступила к съемкам, но вынуждена была покинуть фильм из-за болезни. Бишоп, которую пригласили в фильм на роль стареющей светской красотки Вивиан Прессман, заменила ушедшую Липтон, а роль Вивиан взяла на себя ассистентка хореографа – Миранда Гаррисон. В итоге эта цепочка событий и успех "Грязных танцев" привели к тому, что у Келли Бишоп сложилась отличная карьера – на протяжении многих лет она снималась в "Девочках Гилморах" в роли матери героини Лорен Грэм.

Съемки "Грязных танцев", действие в которых разворачивается на одном из курортов в штате Нью-Йорк, на самом деле проходили на юге – в штатах Северная Каролина (на озере Лур) и Вирджиния (на озере Маунтин-Лэйк). Гостиница на озере Маунтин-Лэйк и сегодня приглашает гостей на специальные тематические туры выходного дня, посвященные "Грязным танцам".

По словам хореографа "Грязных танцев" Кенни Ортега, который спустя годы поставил серию "Классный мюзикл", съемки были чрезвычайно тяжелыми. Например, во время сцены с "поддержкой" в озере, которую отрабатывают главные герои, Патрик Суэйзи стоял на подводной платформе, выстроенной съемочной командой, а сам Ортега вынужден был надеть водолазный костюм и держать ноги актера, чтобы он не соскользнул с платформы.

Особенно тяжело на съемках этой знаменитой сцены пришлось Дженнифер Грей – после съемок сцены актриса попала в больницу из-за гипотермии, ведь съемки проходили осенью, вода озера была ледяной, а Дженнифер вынуждена была сниматься в одной только тоненькой футболке.

В 1988 году Кенни Ортега снял совсем недолго проживший сериал "Грязные танцы" с Патриком Кэссиди и Мелорой Хардин, а не так давно ABC выпустил ремейк, пригласив на роли Бейби и Джонни Эбигейл Бреслин и Кольта Пратт.

Элинор Бергстин в создании телеремейков "Грязных танцев" участия не принимала, зато в 2004 году написала сценарий для live-шоу, которое с тех пор смогли увидеть зрители на 4 континентах в 20 разных странах.

Ремейк "Грязных танцев" от ABC с Эбигейл и Кольтом в главных ролях получил весьма противоречивую концовку: в нем Джонни и Бейби спустя годы расстались. Элинор Бергстин этот ремейк посмотрела, но отметила, что "это – не та история, которую рассказала бы я".

Тестовые показы "Грязных танцев" перед официальной премьерой фильма в кинотеатрах были катастрофой: дистрибьютор фильма Vestron даже собирался отправить его сразу на видеокассеты и не показывать в кинотеатрах вовсе. Продюсер Аарон Руссо был настолько убежден в неминуемом крахе "Грязных танцев" в прокате, что сказал: "Сожгите пленку и заработайте на страховке". Однако при бюджете в 5 миллионов долларов "Грязные танцы" заработали по миру 170 миллионов, а заодно получили "Оскар" за песню "I've Had the Time of My Life".